Как изменятся требования к строительным материалам

Украина обновляет правила для строительной продукции в соответствии с требованиями ЕС, рассказала Елена Шуляк.

Особенно это важно для производителей цемента, извести, стекла, керамики и других энергоемких материалов. Для выхода на европейский рынок производителям придется учитывать не только характеристики продукции, но и выбросы, образующиеся в процессе ее производства.

Для цемента это уже напрямую связано с CBAM, основная фаза которого вступает в силу с 2026 года. Углеродная плата, уплаченная в Украине, может быть учтена при расчете платежа в ЕС. Если же в Украине нет действенной системы ценообразования на выбросы, предприятия все равно будут платить, но эти средства поступят в европейский бюджет.

Почему больше всего изменений ощутит цементная отрасль

Около 60% выбросов при производстве цемента возникают из-за кальцинации сырья, а не из-за сжигания топлива. Поэтому существенно сократить их только за счет замены газа или модернизации котлов не получится.

Для этого нужны новые технологии, современное оборудование и значительные инвестиции. Именно поэтому обновление правил для строительной продукции невозможно отделить от сокращения выбросов.

Шуляк подчеркивает, что требовать от украинских производителей соответствия европейским стандартам недостаточно. Нужны и инструменты, которые помогут предприятиям модернизировать производство и перейти на новые требования.

Что нужно изменить в Украине

Параллельно с новыми требованиями необходимо ускорить запуск национальной системы торговли выбросами, обеспечить прозрачный мониторинг и направлять полученные средства на модернизацию украинских предприятий.

За 2024–2026 годы Фонд декарбонизации заключил 88 договоров о финансировании на сумму более 2,1 миллиарда гривен. Однако, по оценке Шуляк, этого недостаточно: производителям нужен более широкий доступ к финансированию, а сами механизмы поддержки должны работать быстрее.

Средства от платы за выбросы должны оставаться в Украине и направляться на обновление предприятий – новые печи, энергоэффективное оборудование, альтернативное топливо и сокращение выбросов. В противном случае украинские производители все равно будут платить за углерод, но эти деньги пойдут не на модернизацию украинской промышленности.

Напомним, традиционный бетон остается одним из самых распространенных строительных материалов, но его производство сопровождается значительными выбросами углерода. На производство обычного бетона приходится более 7% мировых выбросов углерода.

Одной из альтернатив является "зеленый" бетон, в котором часть портландцемента заменяют переработанными промышленными материалами, в частности летучей золой и доменным шлаком. Это позволяет сократить потребность в производстве нового цемента и уменьшить выбросы.