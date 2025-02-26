Что же тогда произошло и почему мужчина, которого обвинили в подрыве дома, может оказаться в психиатрической больнице, 24 Канал рассказывает со ссылкой на BBC.

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Взрыв в доме был неслучайным

Инцидент произошел в июне 2024 года в Великобритании. Главным фигурантом дела стал 57-летний Эндрю МакКубин.

По информации прокуратуры, мужчина вмешался в подачу газа в доме. Через несколько минут прогремел взрыв. Несмотря на то, что МакКубин почувствовал запах газа, коммунальные службы о проблеме он не предупредил. Хотя в тот день звонил в компанию.

Эксперты выяснили, что газовую трубу в шкафу отсоединили намеренно. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в тот день в доме был только МакКубин.

В результате взрыва мужчина получил серьезные ожоги. Инцидент разрушил дом, а также нанес серьезные повреждения соседним зданиям.



Мужчина намеренно взорвал свой дом / Фото РА

Мужчина может оказаться в клинике

Слушания проходили в Teesside Crown Court. Однако обвиняемого на них не было. Его признали неспособным предстать перед судом из-за психического состояния.

После 2 часов обсуждения присяжные пришли к выводу, что МакКубин таки совершил преступление.

Судья Саймон Батист заявил, что рассматривает возможность помещения мужчины в психиатрическую больницу. Однако перед этим придется провести дополнительные медицинские обследования. Пока МакКубин находится в тюрьме.

Мужчина жил в доме 7 лет. Следствие выяснило, что за несколько недель до взрыва он говорил о самоубийстве. В день инцидента сказал соседям, что чувствует запах газа, а тогда пошутил: "Ну, мы все взлетим в воздух".