Що ж тоді сталося і чому чоловік, якого звинуватили у підриві дому, може опинитися у психіатричній лікарні, 24 Канал розповідає з посиланням на BBC.

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Вибух у будинку був невипадковим

Інцидент трапився у червні 2024 року у Великій Британії. Головним фігурантом справи став 57-річний Ендрю МакКубін.

За інформацією прокуратури, чоловік втрутився в подачу газу в будинку. Через декілька хвилин прогримів вибух. Попри те, що МакКубін відчув запах газу, комунальні служби про проблему він не попередив. Хоча того дня телефонував у компанію.

Експерти з'ясували, що газову трубу в шафі від'єднали навмисно. Камери відеоспостереження зафіксували, що того дня в будинку був лише МакКубін.

Внаслідок вибуху чоловік отримав серйозні опіки. Інцидент зруйнував будинок, а також завдав серйозних пошкоджень сусіднім будівлям.



Чоловік навмисно підірвав свій будинок / Фото РА

Чоловік може опинитися у клініці

Слухання проходили в Teesside Crown Court. Однак обвинуваченого на них не було. Його визнали нездатним постати перед судом через психічний стан.

Після 2 годин обговорення присяжні дійшли висновку, що МакКубін таки скоїв злочин.

Суддя Саймон Батист заявив, що розглядає можливість поміщення чоловіка в психіатричну лікарню. Проте перед цим доведеться провести додаткові медичні обстеження. Поки МакКубін перебуває у тюрмі.

Чоловік жив у будинку 7 років. Слідство з'ясувало, що за декілька тижнів до вибуху він говорив про самогубство. У день інциденту сказав сусідам, що відчуває запах газу, а тоді пожартував: "Ну, ми всі злетимо в повітря".