Вена или Копенгаген: цена аренды заоблачная, но где выгоднее

После того, как Вена занимала лидерство в рейтинге самого комфортного города 3 года подряд, ее потеснил в этом списке Копенгаген. Интересно, что если сравнивать стоимость аренды жилья в этих городах, то их цены довольно похожи, хотя и дорогие.

Сколько стоит 1-комнатная квартира для аренды в Вене и Копенгагене и где выгоднее снимать жилье информирует 24 Канал со ссылкой на различные порталы недвижимости.

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Какова стоимость жилья в Вене

Средняя аренда однокомнатной квартиры в Вене будет стоить по состоянию на июнь около 1 200 евро в месяц, свидетельствуют данные RentalMarketVienna.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Зато по данным сайта Numbeo, одна спальня в Вене обойдется где-то от 1 000 до 1 500 евро в месяц, а коммунальные – 100 – 200 евро в месяц.

На HousingAnywhere можно найти более дешевые варианты, например студия-квартира от 750 – 990 евро, но без коммунальных. А полноценная 1-комнатная квартира – где-то около 1 000 – 1 300 евро.

Дороже ли аренда квартиры в Копенгагене

Цены на жилье в столице Дании несколько отличаются. Например, снимать комнату в общем жилье можно будет в среднем за от 538 евро до чуть больше, чем 800 евро, по данным сайта international.kk.dk.