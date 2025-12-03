Дарча на житло: скільки коштує та що варто знати у 2025 році
- Оформлення дарчої на квартиру включає витрати на нотаріальні послуги, державне мито, оцінку майна, та податки, які залежать від вартості квартири і ступеня споріднення.
- Для близьких родичів податки не нараховуються, тоді як для інших осіб застосовуються ПДФО 5% і військовий збір 5% від вартості квартири.
Оформлення дарчої на квартиру передбачає витрати на нотаріальні послуги, державне мито, оцінку майна та податки. Загальна сума залежить від вартості квартири та ступеня споріднення між дарувальником і отримувачем.
Які основні витрати при оформленні дарчої?
Договір дарування потрібно оформити та зареєструвати у державних органах, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.
Основні витрати зазвичай це:
- Нотаріальні послуги. Ціна залежить від вартості квартири та складності договору, зазвичай від 4 500 гривень.
- Державне мито. Сплачується за реєстрацію права власності. Сума може змінюватися залежно від вартості квартири.
- Оцінка майна. Потрібна для визначення бази оподаткування. Вартість оцінки – 1000 гривень, може збільшитися залежно від типу та розміру квартири.
Якщо договір дарування оформляється між близькими родичами – податки не нараховуються.
Для всіх інших осіб податки такі:
- ПДФО – 5% від вартості квартири;
- військовий збір – 5%;
Скільки коштує нотаріальне посвідчення?
Державне мито за нотаріальне посвідчення договору дарування становить приблизно 1% від вартості квартири. Окремо нотаріус стягує плату за свої послуги, яка залежить від складності договору, зазначають в агенціях нерухомості.
Важливо! Якщо однокімнатна квартира коштує 67 тисяч доларів, то 1% від вартості становить близько 29 тисяч гривень. Ще варто враховувати податки 5% – це близько 140 тисяч гривень. Хоча нотаріальні послуги та оцінка майна не перевищують 10 тисяч гривень.
Як зекономити на оформленні дарчої?
Пільги діють для близьких родичів – у цьому випадку податки мінімальні або відсутні. Реєстрацію можна проходити через онлайн-сервіси, що скорочує час і додаткові витрати. Також варто порівнювати тарифи нотаріусів і оцінювачів, щоб вибрати оптимальний варіант.
Чим дарча відрізняється від заповіту?
Головна різниця між даруванням та заповітом в тому, що спадкування настає лише після смерті власника. Також варто враховувати, що спадкоємець може отримати не все майно, якщо існують особи, які мають право на обов'язкову частку.
Натомість за договором дарування нерухомість переходить у власність одразу після його укладення. Повернути дар чи скасувати дарчу в односторонньому порядку неможливо, а інші спадкоємці не мають права претендувати на подароване житло.