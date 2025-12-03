Дарча на житло: скільки коштує та що варто знати у 2025 році

Оформлення дарчої на квартиру передбачає витрати на нотаріальні послуги, державне мито, оцінку майна та податки. Загальна сума залежить від вартості квартири та ступеня споріднення між дарувальником і отримувачем.

Які основні витрати при оформленні дарчої?

Договір дарування потрібно оформити та зареєструвати у державних органах, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

Основні витрати зазвичай це:

Нотаріальні послуги . Ціна залежить від вартості квартири та складності договору, зазвичай від 4 500 гривень.

. Ціна залежить від вартості квартири та складності договору, зазвичай від 4 500 гривень. Державне мито . Сплачується за реєстрацію права власності. Сума може змінюватися залежно від вартості квартири.

. Сплачується за реєстрацію права власності. Сума може змінюватися залежно від вартості квартири. Оцінка майна. Потрібна для визначення бази оподаткування. Вартість оцінки – 1000 гривень, може збільшитися залежно від типу та розміру квартири.

Якщо договір дарування оформляється між близькими родичами – податки не нараховуються.

Для всіх інших осіб податки такі:

ПДФО – 5% від вартості квартири;

військовий збір – 5%;

Скільки коштує нотаріальне посвідчення?

Державне мито за нотаріальне посвідчення договору дарування становить приблизно 1% від вартості квартири. Окремо нотаріус стягує плату за свої послуги, яка залежить від складності договору, зазначають в агенціях нерухомості.

Важливо! Якщо однокімнатна квартира коштує 67 тисяч доларів, то 1% від вартості становить близько 29 тисяч гривень. Ще варто враховувати податки 5% – це близько 140 тисяч гривень. Хоча нотаріальні послуги та оцінка майна не перевищують 10 тисяч гривень.

Як зекономити на оформленні дарчої?

Пільги діють для близьких родичів – у цьому випадку податки мінімальні або відсутні. Реєстрацію можна проходити через онлайн-сервіси, що скорочує час і додаткові витрати. Також варто порівнювати тарифи нотаріусів і оцінювачів, щоб вибрати оптимальний варіант.

Чим дарча відрізняється від заповіту?