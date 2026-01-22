Від кількох до сотень тисяч: скільки коштує переоформлення спадщини на житло

Оформлення квартири у спадщину після смерті власника пов'язане не лише з документами, а й з низкою обов'язкових платежів. Частина з них є фіксованою, інші залежать від родинних зв'язків зі спадкодавцем, вартості житла та вибору нотаріуса.

Що сплачує спадкоємець при оформленні?

Під час переоформлення квартири спадкоємець має враховувати кілька обов'язкових витрат, зазначається на порталі Верховної Ради.

У 2026 році це:

Державне мито за видачу свідоцтва про право на спадщину – 34 гривні.

Адміністративний збір за державну реєстрацію права власності – від 230 до 460 гривень залежно від строків внесення даних до реєстру.

Витяги з державних реєстрів – у середньому від 100 до 300 гривень за кожен документ.

Оцінка квартири – орієнтовно від 1 500 до 3 000 гривень, якщо вона необхідна для оподаткування.

Податок на спадщину.

Податок на спадщину сплачується залежно від спорідненості. Спадкоємці першого та другого ступеня споріднення нічого не сплачують, для інших спадкоємців – 5% від вартості квартири.

Скільки коштує оформлення у нотаріуса?

Вартість послуг нотаріуса залежить від того, державний він чи приватний, а також від обсягу роботи. Державні нотаріуси працюють за фіксованими тарифами, які є значно нижчими, але запис до них часто обмежений.

У середньому у 2026 році оформлення спадщини на квартиру у державного нотаріуса може коштувати від 500 до 2 000 гривень з урахуванням усіх обов'язкових дій.

Послуги приватних нотаріусів обходяться дорожче. За відкриття спадкової справи та оформлення свідоцтва про право на спадщину вони зазвичай беруть від 2 000 до 10 000 гривень, повідомляє Kyiv notarius.

Також нотаріус може окремо виставити рахунок за підготовку заяв, копій документів і супровід державної реєстрації права власності. У результаті загальна вартість переоформлення квартири після смерті власника може суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста, тому спадкоємцям радять уточнювати повний перелік платежів заздалегідь.

До слова, припустимо, що вартість квартири становить 2 мільйони гривень, але ви спадкоємець другого ступеня спорідненості та звернулися до приватного нотаріуса. У такому випадку приблизна вартість становитиме від 7 до 13 тисяч гривень. Якщо ви далекий родич, доведеться заплатити близько 200 тисяч гривень.

Які документи потрібні для спадкування у 2026 році?