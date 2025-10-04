Від 1 мільйона до 34: скільки коштує житло з видом на Карпати
- У Карпатах можна знайти житло від 984 тисяч гривень за гуцульський дерев'яний будинок у Розтоках до понад 34 мільйонів гривень за розкішний будинок із СПА та басейном у Яремчі.
- Будинки можуть бути різної сучасності та розміру, від невеликих будинків у сільських місцевостях до великих маєтків з усіма зручностями неподалік Буковелю.
У Карпатах купити будинок можна за різну ціну, адже пропозицій чимало – від Яремчі до Косівщини. Розкішний будинок із басейном і СПА неподалік Буковелі обійдеться найдорожче, а затишну хату із піччю біля гірської річки можна купити за ціною середнього авто.
Яке житло в горах Івано-Франківщини зараз продається?
- Яремче, Надвірнянський район
Один із найдорожчих будинків, які трапився під час пошуку, розташований у Яремчі, проаналізував 24 Канал з посиланням на OLX.
Читайте також Інвестиції в готельну нерухомість: що відбувається на ринку в Україні і чи справді це прибутково
Ціна за сучасний будинок із СПА та критим басейном, загальною площею 790 метрів квадратних, становить понад 34 мільйони гривень. Будинок має 4 поверхи та 11 кімнат.
Цікаво, що колись цей будинок використовувався як готель. Власники додають, що купівля цього місця може стати інвестицією.
Двір будинку, що продається у Яремчі / Фото OLX
- Микуличин, Надвірнянський район
У пошуку також можна знайти не такий розкішний, як попередній варіант, але сучасний будинок за декілька хвилин від Буковелю, де є усі меблі та техніка.
Серед родзинок будинку є те, що тут присутній басейн з підігрівом на тепловому насосі та дров'яна сауна для оздоровлення та відпочинку. Вартість цього 2-поверхового маєтку із загальною площею 169 соток – 6,6 мільйона гривень.
Невеликий та затишний будинок в Микуличині / Фото OLX
- Делятин, Надвірнянський район
Є на продаж будинок у селі міського тику Делятин, що також неподалік Буковелю (40 хвилин їзди). Його загальна площа становить 218 метрів квадратних, а кількість кімнат – 5. Вартість складає майже 1,9 мільйона гривень.
Крім основного будинку, на території є літня кухня, гараж, господарські споруди та погріб. Будинок не новий, але є всі необхідні комунікації.
Будинок зі всіма необхідними комунікаціями в Делятині / Фото OLX
- Яворів, Косівський район
Серед мальовничих гір, подалі від міста, можна купити будинок у селі Яворів, Косівського району. Тут до найближчого міста – 10 кілометрів.
Будинок має один поверх, а загальна площа складає 150 метрів квадратних. Кількість кімнат – 6, а ціна складає 1,8 мільйона гривень.
Справжній карпатський будинок / Фото OLX
- Розтоки, Косівський район
Справжній гуцульський дерев'яний будинок у центрі села Розтоки, що на Косівщині, із земельною ділянкою у 10 соток продається за 24 тисячі доларів, або ж за середнім банківським курсом, станом на 3 жовтня, 984 тисячі гривень.
Будинок у хорошому стані ззовні, втім у середині новим власникам доведеться доробляти ремонт. В описі зазначається, що поблизу є все необхідне: магазин, лікарня, зупинки.
Крім того, за декілька хвилин ходьби – річка та гори.
Справжній карпатський будинок у селі Розтоки / Фото OLX
- Кропивник, Калуський район
У селі Кропивник, Калуський район, є пропозиція на купівлю цегляного будинку, який розташований у гірській місцевості. Його площа становить 87,1 квадратного метра, а площа земельної ділянки під ним – 0,15 гектара.
Опалення тут пічне. Є стайня, стодола, шіпка, дровітня та підвальне приміщення. Поруч з будинком протікає невелика річка. Ціна за все – 26 тисяч доларів, або ж 1,06 мільйона гривень.
Яка вартість будинку в селі Кропивник / Фото OLX
Яка ціна на будинки у Львівській області?
Середня вартість за будинок у Славську буде дешевшою, аніж у Східниці. У Східниці ціна десь 6,3 мільйона гривень, а у Славську – 4,9 мільйона гривень.
Втім у Східниці є велика кількість пропозицій, а найдешевша ціна стартує від 1,5 мільйона гривень за будинок в 50 квадратів. Водночас нове житло обійдеться дорожче – орієнтовно від 3 мільйонів гривень, але без внутрішнього оздоблення та меблів.
Натомість у Славському продають переважно котеджі та модульні будиночки, а ціна за будинок в нежитловому стані площею 50 квадратів стартує від 2,3 мільйона гривень.