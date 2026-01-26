Соціальне житло замість порожніх приміщень: Мінрозвитку планує новий проєкт

Уряд разом із міжнародними партнерами почав новий етап роботи над створенням соціального житла в Україні. Йдеться про відбір будівель, які можна швидко переобладнати для проживання внутрішньо переміщених осіб та інших людей, що втратили домівки.

У яких регіонах шукатимуть будівлі для житла?

Міністерство розвитку громад та територій разом з міжнародною організацією Habitat for Humanity почало відбір нерухомості, яку можна переобладнати під житло, повідомили на вебсторінці Мінрозвитку.

Перший етап охоплює три області:

Київська;

Івано-Франківська;

Полтавська.

Упродовж лютого – березня фахівці мають оглянути близько 60 будівель, які зараз не використовуються або використовуються частково. Це можуть бути адміністративні споруди, гуртожитки та інші приміщення, що за технічними характеристиками придатні для переобладнання під житло.

Паралельно формується цифрова база потенційних об'єктів із географічними координатами та основними технічними даними. Надалі її планують інтегрувати до інформаційно аналітичної житлової системи, яка використовуватиметься під час планування розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Коли з'являться перші проєкти житла?

Після перевірок навесні почнеться відбір найкращих варіантів. Уже у квітні та травні 2026 року планують підготувати детальні інвестиційні пропозиції для 10 – 15 об'єктів.

Для кожної будівлі порахують вартість реконструкції, визначать обсяг робіт і можливі джерела фінансування. Саме ці об'єкти можуть стати першими прикладами нового формату соціального житла в Україні.

Також під час цієї роботи сформують набір практичних рішень для громад. Це потрібно, щоб у майбутньому подібні проєкти можна було запускати швидше і без зайвої бюрократії в інших регіонах.

Чому проєкти мають ключове значення?

Наталія Козловська Заступниця міністра розвитку громад та територій Ми розглядаємо пілотні проєкти щодо соціального житла за участі громад, міжнародних донорів і благодійних організацій як важливі тестові моделі. Вони дозволяють перевірити різні підходи фінансові, управлінські, соціальні перед масштабуванням на національному рівні. Також на основі цього досвіду ми готуємо законопроєкт про соціальне житло.

До роботи залучена міжнародна організація Habitat for Humanity, яка надає технічну та експертну підтримку. Партнерство має допомогти застосувати міжнародний досвід у сфері доступного житла та підготувати модель, яку можна масштабувати на інші регіони.

Що змінив новий закон про житлову політику?

Верховна Рада ухвалила закон, що скасовує радянський Житловий кодекс і запроваджує нові механізми доступу до житла. Новий закон передбачає створення інформаційної системи, запровадження фінансових інструментів для забезпечення житлом, надання соціального житла та компенсацій за знищене під час війни житло.

За словами Олени Шуляк, однією з ключових новацій є механізм оренди житла з подальшим викупом. Він передбачає можливість для громадян, які тривалий час орендують житло, набути його у власність. Право на викуп можна буде реалізувати після 10 років оренди.