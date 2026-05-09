Жінка купила занедбану хату за 5 500 доларів: як житло вдалося змінити за пів року

Шість місяців тому українка купила занедбану хату з розваленими сараями та заваленим сміттям подвір'ям. За цей час разом із мамою вона поступово перетворила стару будівлю на місце, де вже можна жити.

Чому старий будинок вирішили не зносити?

Про відновлення старого будинку жінка розповідає на ютуб-каналі "Ельміра. Щоденник дачниці".

У листопаді 2025 року Ельміра купила стару хату у Кам'янському, що у Дніпропетровській області.

За словами власниці, перше враження від подвір'я було далеко не найкращим. Біля входу лежала "величезна гора з уламків старого будинку", а навколо були купи сміття, пляшок і мотлоху.

Ось ця купа виглядала як звичайні гілки, але насправді там було все: частини старого дивану, пружини від ліжка, купа пляшок, старі килими та інший, так би мовити, скарб,

– розповіла вона.

Частину подвір'я поступово розчистили, а на місці сміття зробили клумби та невелику зону відпочинку. Старий похилений туалет знесли, а каміння й шифер склали окремо, щоб використати пізніше. Також власники планують облаштувати новий туалет і літній душ.

Сам будинок купили за 5 500 доларів. Ще 500 доларів заплатили рієлтору та 200 – за переоформлення документів. Загальна вартість склала 6 250 доларів. У цю суму увійшли 16 соток городу, 9 соток під забудову, два старі сараї, невеликий будинок, свердловина та фруктовий сад.

"Як на мене, це взагалі не повноцінний будинок, а скоріше колишня літня кухня з прибудовою", – пояснила власниця.

Будинок площею лише 23 квадратні метри вирішили використовувати як дачу. У майбутньому родина планує збудувати новий дім, а стару хатину залишити як гостьову. Заробляти на це хочуть вирощуванням малини та полуниці.

Як вдалося зробити ремонт у будинку з мінімальними витратами?

Через зиму ремонт просувався повільно, і повноцінно роботи розпочали лише на четвертий місяць. Спершу взялися за маленьку кімнату, яка стане спальнею. Там зняли старий лінолеум, пофарбували стіни та поклали нову підлогу.

Власниця каже, що намагалася максимально економити та давати речам друге життя. Із залишеного старого дивана вона зробила ліжко, а радянську шафу вирішила не викидати, а оновити.

Окрему увагу приділили пічці в іншій кімнаті. Її зачистили, покрили жаростійким клеєм і побілили. За словами жінки, на це витратили приблизно 350 гривень. "Багато хто не вірив, але це справді так", – зазначила вона.

Кухонну зону теж облаштовували бюджетно. Для стільниці використали старі дошки та брус, знайдені в сараї. Зверху конструкцію покрили плівкою для практичності. Загалом на стільницю витратили близько 2 500 гривень.

Яким став будинок після 6 місяців роботи?

За словами власниці, за цей час вдалося зробити значно більше, ніж очікувалося на початку. Будинок поступово став придатним для життя у сезон, а подвір'я набуло зовсім іншого вигляду.

Було багато моментів, коли здавалося, що все це дуже повільно і що роботи ще багато,

– поділилася вона.

Попереду ще залишаються нові етапи: ремонт коридору, облаштування будинку зовні, будівництво альтанки та нових клумб. Водночас власники вже можуть залишатися тут у сезон і займатися вирощуванням малини – саме так, як планували від самого початку.

І хоч хата розташована у місті, проте вона відображає тенденцію, яку останнім часом фіксують в Україні – купівля старих будинків.

Чому українці все частіше купують старі хати в селах?

Інтерес до сільського житла в Україні помітно зріс за останні кілька років. За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак у коментарі 24 Каналу, попит на такі об'єкти збільшився щонайменше на третину. Однією з ключових причин стала зміна пріоритетів покупців: дедалі більше людей шукають не просто дешеве житло, а можливість жити автономніше та менше залежати від міської інфраструктури.

Для багатьох українців будинок у селі сьогодні асоціюється не лише з дачею чи сезонним відпочинком, а й із безпекою, власною землею, доступом до води та можливістю самостійно забезпечувати базові потреби. Саме тому частина покупців свідомо звертає увагу навіть на старі й занедбані будинки, які потребують значного ремонту.

Втім, підхід до вибору такого житла помітно змінився. Як відзначає у коментарі 24 Каналу рієлторка та аналітикиня Ірина Луханіна, якщо раніше покупці були готові миритися з відсутністю комунікацій або невдалим розташуванням через низьку ціну, то тепер вимоги до якості будинку стали значно вищими. За словами експертки, помешкання без нормального доступу до води, електрики чи доріг продаються значно повільніше, навіть якщо коштують недорого.

Водночас популярності набирає формат поступового відновлення старих хат власними силами. Люди купують невеликі будинки та крок за кроком ремонтують їх, часто власноруч і з мінімальними витратами. Такі історії активно поширюються у соцмережах і збирають значну аудиторію.

Серед прикладів – українка, яка придбала стару глиняну хату біля лісу та самостійно займається її відновленням, паралельно показуючи процес ремонту в мережі. Попри вже помітні зміни, проєкт потребує багато часу та ресурсів, адже будинок досі модернізують поетапно. Інший приклад – подружжя з Києва, яке купило старий будинок трохи більш ніж за 8 тисяч доларів і облаштовує його для автономного життя з пічним опаленням, свердловиною та генератором.

Однак експерти наголошують: романтика відновлення старої хати нерідко стикається з реальністю великих витрат і технічних проблем. У деяких випадках ремонт обходиться значно дорожче, ніж власники очікували на старті.

Скільки може коштувати ремонт старого будинку?

За оцінками Вікторії Берещак, у 2026 році базове оновлення старої хати коштує в середньому 200 – 400 доларів за квадратний метр. Якщо ж ідеться про глибоку реконструкцію з масштабними роботами, сума може зрости до 400 – 800 доларів за квадрат.

Таким чином, ремонт невеликого будинку площею близько 50 квадратних метрів може обійтися у 10 – 20 тисяч доларів. Якщо ж потрібні капітальні роботи, бюджет може зрости до 20 – 40 тисяч доларів. Остаточна сума залежить насамперед від технічного стану житла та обсягу запланованих змін.

Окрема проблема – приховані витрати, які часто стають помітними вже після початку робіт. За словами експерта з нерухомості Олександра Бойка, найбільше ризиків пов'язано зі станом фундаменту, даху та інженерних мереж. У старих будинках нерідко доводиться повністю оновлювати електропроводку, систему водопостачання й опалення, а це суттєво збільшує витрати.

Крім того, експерт радить одразу передбачати додатковий фінансовий резерв. Під час ремонту в старих хатах часто виявляються проблеми, які неможливо оцінити під час первинного огляду будинку перед купівлею.