У цього будинку світяться стіни: як у Сіднеї врятували старий паб
- Старий паб у Сіднеї перетворили на житловий будинок із трьома спальнями, зберігши історичну архітектуру та додавши сучасну скляну прибудову.
- Під час реконструкції виявили нахил будівлі, який виправили сталевим каркасом, а для забезпечення природного освітлення створили внутрішній озеленений дворик.
Австралійський старий паб 19 століття у Сіднеї перетворили на житловий будинок замість того, щоб знести. Проєкт поєднав відновлення історичної споруди з контрастною сучасною прибудовою зі склоблоків.
Як старий паб перетворили на сучасний будинок?
Будівля розташована у районі Surry Hills і замикає ряд вікторіанських терасних будинків, пише Dezeen.
Її звели у 1869 році як паб The Moore Park Hotel. Згодом тут відкрили продуктовий магазин, а з 1960-х працювала кутова крамниця, яка проіснувала до 2022 року. Тепер споруду переоблаштували під житло з трьома спальнями.
Архітектори під час робіт виявили серйозну проблему: будівля нахилилася у бік вулиці. Щоб її врятувати, встановили сталевий каркас, який утримує конструкцію і водночас слугує основою для нової частини будинку. Автори прагнули зберегти не лише саму споруду, а й її значення для місцевої громади.
Старий паб у Сіднеї / Фото Dezeen
У процесі реконструкції прибрали пізніші добудови 1960 – 1970-х років, які псували зовнішній вигляд. Алюмінієві рами та вітрини демонтували. Натомість залишили оригінальні дерев'яні вікторіанські рами і використали їх як зразок для відновлення. Так будівлі повернули вигляд, який більше пасує до архітектури навколо.
Навіщо до історичної будівлі додали скляну прибудову?
Будинок розташований у зоні охорони спадщини, тому нові елементи мали чітко відрізнятися від старих. Саме тому задню частину виконали зі склоблоків, що створює помітний контраст із цегляним фасадом.
Сталевий каркас проходить під історичною частиною і тягнеться до задньої межі ділянки, де його закрили напівпрозорими склоблоками. Увечері ця частина підсвічується зсередини і виглядає як стіна світла. Прибудову трохи відсунули вглиб, щоб історичний фасад залишався головним акцентом з боку вулиці.
Інтер'єр будинку / Фото Dezeen
Будинок має три рівні. На першому розташовані житлові зони та гараж, на другому – дві спальні і сімейна кімната, на третьому – основна спальня з терасою. Усередині інтер'єр зробили мінімалістичним. Для підлоги обрали дуб і терацо, щоб підтримати зв'язок із минулим будівлі.
Ще однією проблемою були невеликі вікна, через що в приміщенні бракувало світла. До того ж будинок розташований так, що з боку вулиці не отримує прямого сонця. Щоб це компенсувати, у центрі зробили внутрішній озеленений дворик. Він наповнює простір природним світлом і допомагає повітрю вільно рухатися.
