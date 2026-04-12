Як старий паб перетворили на сучасний будинок?

Будівля розташована у районі Surry Hills і замикає ряд вікторіанських терасних будинків, пише Dezeen.

Її звели у 1869 році як паб The Moore Park Hotel. Згодом тут відкрили продуктовий магазин, а з 1960-х працювала кутова крамниця, яка проіснувала до 2022 року. Тепер споруду переоблаштували під житло з трьома спальнями.

Архітектори під час робіт виявили серйозну проблему: будівля нахилилася у бік вулиці. Щоб її врятувати, встановили сталевий каркас, який утримує конструкцію і водночас слугує основою для нової частини будинку. Автори прагнули зберегти не лише саму споруду, а й її значення для місцевої громади.

Старий паб у Сіднеї / Фото Dezeen

У процесі реконструкції прибрали пізніші добудови 1960 – 1970-х років, які псували зовнішній вигляд. Алюмінієві рами та вітрини демонтували. Натомість залишили оригінальні дерев'яні вікторіанські рами і використали їх як зразок для відновлення. Так будівлі повернули вигляд, який більше пасує до архітектури навколо.

Навіщо до історичної будівлі додали скляну прибудову?

Будинок розташований у зоні охорони спадщини, тому нові елементи мали чітко відрізнятися від старих. Саме тому задню частину виконали зі склоблоків, що створює помітний контраст із цегляним фасадом.

Сталевий каркас з склоблоками/ Фото Dezeen

Сталевий каркас проходить під історичною частиною і тягнеться до задньої межі ділянки, де його закрили напівпрозорими склоблоками. Увечері ця частина підсвічується зсередини і виглядає як стіна світла. Прибудову трохи відсунули вглиб, щоб історичний фасад залишався головним акцентом з боку вулиці.

Інтер'єр будинку / Фото Dezeen

Будинок має три рівні. На першому розташовані житлові зони та гараж, на другому – дві спальні і сімейна кімната, на третьому – основна спальня з терасою. Усередині інтер'єр зробили мінімалістичним. Для підлоги обрали дуб і терацо, щоб підтримати зв'язок із минулим будівлі.

Ще однією проблемою були невеликі вікна, через що в приміщенні бракувало світла. До того ж будинок розташований так, що з боку вулиці не отримує прямого сонця. Щоб це компенсувати, у центрі зробили внутрішній озеленений дворик. Він наповнює простір природним світлом і допомагає повітрю вільно рухатися.

