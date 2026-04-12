Как старый паб превратили в современный дом?

Здание расположено в районе Surry Hills и замыкает ряд викторианских террасных домов, пишет Dezeen.

Ее возвели в 1869 году как паб The Moore Park Hotel. Впоследствии здесь открыли продуктовый магазин, а с 1960-х работала угловая лавка, которая просуществовала до 2022 года. Теперь здание переоборудовали под жилье с тремя спальнями.

Архитекторы во время работ обнаружили серьезную проблему: здание наклонилось в сторону улицы. Чтобы его спасти, установили стальной каркас, который удерживает конструкцию и одновременно служит основой для новой части дома. Авторы стремились сохранить не только само сооружение, но и его значение для местной общины.

Старый паб в Сиднее / Фото Dezeen

В процессе реконструкции убрали более поздние достройки 1960 – 1970-х годов, которые портили внешний вид. Алюминиевые рамы и витрины демонтировали. Зато оставили оригинальные деревянные викторианские рамы и использовали их как образец для восстановления. Так зданию вернули вид, который больше подходит к архитектуре вокруг.

Зачем к историческому зданию добавили стеклянную пристройку?

Дом расположен в зоне охраны наследия, поэтому новые элементы должны были четко отличаться от старых. Именно поэтому заднюю часть выполнили из стеклоблоков, что создает заметный контраст с кирпичным фасадом.

Стальной каркас со стеклоблоками/ Фото Dezeen

Стальной каркас проходит под исторической частью и тянется к задней границе участка, где его закрыли полупрозрачными стеклоблоками. Вечером эта часть подсвечивается изнутри и выглядит как стена света. Пристройку немного отодвинули вглубь, чтобы исторический фасад оставался главным акцентом со стороны улицы.

Интерьер дома / Фото Dezeen

Дом имеет три уровня. На первом расположены жилые зоны и гараж, на втором – две спальни и семейная комната, на третьем – основная спальня с террасой. Внутри интерьер сделали минималистичным. Для пола выбрали дуб и терацо, чтобы поддержать связь с прошлым здания.

Еще одной проблемой были небольшие окна, из-за чего в помещении не хватало света. К тому же дом расположен так, что со стороны улицы не получает прямого солнца. Чтобы это компенсировать, в центре сделали внутренний озелененный дворик. Он наполняет пространство естественным светом и помогает воздуху свободно двигаться.

