Від 15 до 180 тисяч доларів за однушку: скільки коштує житло в Україні
- У Києві ціна однокімнатної квартири в Печерському районі становить 180 тисяч доларів, а в Деснянському – 48 тисяч доларів.
- Найдешевше житло в Запорізькій області коштує 15,5 тисячі доларів, тоді як у західних регіонах ціни сягають до 75 тисяч доларів.
Ціни на вторинне житло в Україні зростають, і різниця вартості квартир між регіонами залишається суттєвою. У Києві розрив між найдорожчим та найдешевшим житлом уже перевищує 100 тисяч доларів.
Скільки коштує житло у Києві?
У столиці ціни на вторинному ринку суттєво різняться залежно від району, повідомляє Dim.ria.
Дивіться також Іпотека "єОселя" стане доступнішою: Гетманцев запропонував змінити перший внесок
Найдорожчі квартири продають у Печерському районі, де однокімнатне житло коштує 180 тисяч доларів. Водночас у Деснянському районі аналогічну квартиру можна купити за 48 тисяч доларів.
За даними ЛУН, різниця у вартості двокімнатних квартир у Києві також залишається значною. У Печерському районі таке житло коштує у середньому 207 тисяч доларів, а у деснянському – 62 тисячі доларів. При цьому середня швидкість продажу квартири – 43 дні.
Як змінилися ціни на вторинному ринку в Україні?
Ціни на вторинному ринку зростають у більшості регіонів, однак різниця між областями залишається відчутною. Найдорожчі пропозиції, окрім Києва, зосереджені у західній частині країни.
Найвищі ціни зараз у:
- Закарпатській області – 75,8 тисячі доларів;
- Львівській області – 75 тисяч доларів;
- Івано-Франківській області – 68 тисяч доларів;
- Рівненській області – 62 тисячі доларів;
- Тернопільській області – 53 тисячі доларів.
Водночас найдешевше житло пропонують у прифронтових регіонах. Найнижча вартість зафіксована у Запорізькій області – 15,5 тисяч доларів.
Середня вартість однокімнатної квартири в Україні / Інфографіка Dim.ria
Області з найнижчими цінами на житло це::
- Херсонська – 18 тисяч доларів;
- Миколаївська – 19,3 тисячі доларів;
- Кіровоградська – 22,9 тисячі доларів;
- Сумська область – 23 тисячі доларів.
Як змінився попит на оренду житла?
Попит на оренду житла в Україні змістився до центральних і прифронтових регіонів, з найбільшим зростанням у Сумській, Черкаській, Чернігівській, Херсонській і Полтавській областях.
У прифронтових містах, таких як Харків і Дніпро, ціни на оренду зросли, а в деяких випадках, як у Сумах, знизилися, відображаючи нерівномірний розвиток ринку житла.