Житло в Німеччині дорожчає: яка купівля та оренда квартира зараз вигідніша

У 2025 році житлова нерухомість у Німеччині продовжує дорожчати, а середні ціни є одними із найвищих в європейських країнах. Особливо високі ціни фіксують в Мюнхені та Берліні, натомість в інших містах вартість залишається порівняно доступнішою. А найдешевшою для оренди залишається 1-кімнатна квартира за трішки більше, як 600 євро.

Як змінилися ціни на німецькі квартири та будинки?

У всіх регіонах Німеччини було помітне зростання цін на нерухомість порівняно з 2024 роком, передає 24 Канал з посиланням на Федеральне статистичне управління Німеччини.

Серед секторів, де було найпомітніше зростання, – будинки на 1 або ж 2 родини в міських районах. Тут річне зростання сягнуло 3,6%.

Натомість у великих самостійних містах цей показник становив 3,5%, а у малонаселених сільських районах – 3,2%.

У густонаселених сільських районах річне зростання було менш помітним – 1.1%.

Якщо проаналізувати ціни у квартальному розрізі на приватні будинки, то у густонаселених сільських районах цей показник знизився на 0,5%, а у великих містах – на 1%.

Водночас суттєвіше подорожчали квартири, а саме у густонаселених сільських районах – на 5,5%, що є найвищим річним приростом. Крім того, схожий показник був зафіксований у міських районах – на 4,7%. А в малонаселених сільських регіонах – на 2,6%.

Зауважте! У найбільших містах Німеччини, а це Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті та Дюссельдорфі, ціни на приватні та 2-кімнатні будинки зросла на майже 3% у річному вимірі, як і на квартири.

Яка середня ціна на житло зараз?

Якщо проаналізувати середню оренду на 1-кімнатні та 3-кімнатні квартири, то ціна на них залежить від того, де саме розташована нерухомість, відповідно до даних Numbeo.

Наприклад, 1-кімнатна квартира в центрі міста коштуватиме дорожче в місяць – 848,78 євро, а за межами міста – 648,88 євро.

Натомість 3-кімнатна квартира обійдеться в понад 1 000 євро: в центрі міста – 1 577,26 євро в місяць, а за межами центру міста – 1 201,78 євро в місяць.

Купівля нерухомості також залежить в Німеччині від розташування. Тобто якщо ціна за квадратний метр для купівлі в центрі міста – це 5 567,05 євро, а за межами центру на майже 2 тисячі євро менше – 3 784,44 євро.

В яких містах Німеччина найвища ціна?