Не тільки бальна зала: Трамп зробив ремонт у ванній кімнаті у Білому домі
- Президент Дональд Трамп представив оновлення історичної ванної кімнати Лінкольна в Білому домі, що фінансується приватними коштами.
- Оновлення викликало критику з боку демократів та громадськості за розкішність витрат під час політичних та економічних викликів.
Президент США Дональд Трамп презентував новий дизайнерський проєкт у Білому домі – капітальне оновлення історичної ванної кімнати Лінкольна. Розкішний інтер'єр із мармуру та золотих деталей одразу привернув увагу громадськості, спричинивши дискусії про доречність таких витрат у період політичної напруги.
Президент наголошує, що проєкт фінансується приватними коштами, пише 24 Канал з посиланням на The Washington Post.
Як Трамп пояснює раптовий ремонт?
Дональд Трамп зазначив, що ремонт є необхідним для усунення пошкоджень, які виникли впродовж років. План передбачає, що ремонт буде завершено протягом двох тижнів.
Ми проводимо ретельну реконструкцію – лагодимо тріщини у підлозі, відновлюємо зношені поверхні. Все це – частина збереження історичної будівлі,
– заявив Трамп.
Як виглядає нова ванна кімната у Білому домі?
У відреставрованому приміщенні поєднали білий та чорний полірований мармур. Елементи декору оздоблені золотом. Центральною деталлю стала кришталева люстра, що надає кімнаті особливої розкоші.
До та після ремонту / Фото соціальні мережі Трампа
Президент пояснив, що прагнув повернути інтер'єру історичний характер XIX століття, коли в Білому домі жив Авраам Лінкольн. Попередній декор за його словами, абсолютно не відповідає епосі великого президента, повідомляє NBC News.
Чому оновлення викликало негативну реакцію?
Демократи звинуватили Трампа у тому, що він задля свого задоволення робить розкішний ремонт і не звертає увагу на політичні проблеми.
Прессекретарка Білого дому у відповідь заявила, що такі звинувачення є політично вмотивованими. За її словами, проєкт фінансувався приватними коштами з метою збереження історичного об'єкта.
Досить негативно сприйняли ще одну ініціативу Трампа і звичайні американці. У соцмережах люди засуджують президента за марнотратство та неповагу до історичної спадщини.
Як реагували американці на знесення частини Білого дому?
- Як і у ситуації з ванною кімнатою, частина опитаних вважає, що проєкт має символічний характер і покликаний "увіковічити ім'я Трампа" у вигляді нової монументальної прибудови до Білого дому, що суперечить традиції збереження історичного вигляду резиденції.
- У соцмережах користувачі ставлять під сумнів доцільність таких витрат, коли федеральний бюджет стикається з дефіцитом, а фінансування низки соціальних програм скорочується.