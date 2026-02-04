Україна серед найдоступніших у Європі за орендою житла: які ціни насправді
- Україна входить до переліку країн з найнижчою вартістю життя в Європі, зокрема через низькі витрати на житло.
- Найдешевші міста за орендою житла в Україні включають Миколаїв, Запоріжжя, Суми та Харків, з цінами від 5 000 до 6 000 гривень.
Для мешканців столиці й західних регіонів оренда житла в Україні вважається дорогою, але порівняно з країнами Європи вартість тут значно нижча. За даними цьогорічних рейтингів, Україна входить до переліку країн з найнижчою вартістю життя.
Які українські міста потрапили до рейтингу найдешевших?
У дослідженні глобальної бази даних Numbeo до переліку потрапили Київ, Львів, Одеса та Харків.
Дивіться також В одній із країн українці ввійшли у ТОП-3 серед іноземних покупців житла
У рейтингу Київ розташований на 412 місці, Одеса посіла 429 місце, а Львів – на 430 сходинці. Харків увійшов до групи міст із найнижчими показниками вартості життя в Європі. Йдеться про сукупні витрати на житло, харчування, транспорт і базові послуги, які залишаються суттєво нижчими, ніж у більшості європейських столиць.
За даними платформи, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становить 10 тисяч гривень на місяць, тоді як середня заробітна плата – 27 тисяч гривень. У Швейцарії середня вартість оренди перевищує 80 тисяч гривень.
Яка насправді вартість оренди в Україні?
Насправді вартість оренди в Україні залежить від розташування, а різниця між регіонами залишається відчутною.
Найвищі ціни фіксують у західних областях та столиці, тоді як у східних і прифронтових містах оренда значно дешевша. За даними ЛУН, найдорожчим залишається Ужгород з середньою орендною ставкою 21 500 гривень.
У інших містах вартість оренди однокімнатної квартири така:
- Львів – 19 400 гривень;
- Київ – 17 000 гривень;
- Івано-Франківськ – 15 100 гривень;
- Вінниця – 14 000 гривень;
- Чернівці – 13 800 гривень;
- Тернопіль – 12 000 гривень;
- Рівне – 12 000 гривень;
- Черкаси – 12 000 гривень;
- Хмельницький – 11 000 гривень;
- Полтава – 10 000 гривень;
- Дніпро – 10 000 гривень;
- Кропивницький – 9 000 гривень;
- Чернігів – 7 500 гривень.
Найдешевші за середньою вартістю оренди Миколаїв, Запоріжжя, Суми та Харків. Там оренда житла буде коштувати від 5 000 до 6 000 гривень.
Які міста світу визнали найдешевшими?
Серед найдешевших міст світу лідирують населені пункти в Азії. Одним із таких міст називають Коїмбатор в Індії, де витрати на житло та щоденні потреби залишаються дуже низькими за світовими мірками.
Водночас найдорожчими містами світу визнали швейцарські Цюрих і Женева, а також великі міста США. Нью-Йорк є найдорожчим містом за вартістю оренди, де оренда однокімнатної квартири коштує 4 520 доларів.