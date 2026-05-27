У Британії 129-річну залізничну станцію перетворили на готель для туристів: що змінили всередині

У графстві Герефордшир стару залізничну станцію відреставрували після реконструкції за 50 тисяч фунтів стерлінгів. Тепер у колишніх службових приміщеннях і старих вагонах облаштували готельні номери для гостей.

Як занедбана станція стала місцем для ночівлі?

Як пише The Sun, Rowden Mill Station збудували у 19 столітті – зараз станції 129 років.

Колись вона відігравала важливу роль: під час війни через станцію перевозили поранених солдатів до польових госпіталів, а також транспортували худобу. У 1950-х роках, коли автомобілі стали популярнішими, залізниці поступово втратили значення. Після цього станція десятиліттями залишалася занедбаною.

У 2017 році Сесілія Чавес-Брендон та її чоловік Пол Кірван придбали територію площею 2,7 акра за 395 тисяч фунтів. На ділянці збереглися оригінальні будівлі станції та частина колії.

Сесілія розповіла, що попередні власники побачили станцію у 1980-х роках, викупили її у фермерів і відновили колію. Аж через 32 роки станцію придбало подружжя, яке продовжило реконструкцію.

Нові власники вирішили не лише відреставрувати станцію, а й відтворити для гостей атмосферу британських залізниць 1950 – 1960-х років. Для цього вони придбали 5 метровий інспекторський салонний вагон, пофарбований у стилістиці British Railways.

Що змінили у старих приміщеннях?

Стару будівлю станції та поштово-багажне відділення повністю переобладнали під житло. Колишня каса стала кухнею, зал очікування – вітальнею, а чоловічий туалет – ванною кімнатою.

Окрему будівлю поштово-багажного відділення перетворили на студію. Там зробили опалення, поклали нові килими та облаштували окрему ванну кімнату. Старі вагони також переобладнали для проживання гостей.

Колишні жіночі зали очікування стали спальнями. У старих британських станціях справді були окремі ladies' waiting rooms, хоча зараз це звучить дивно.

Скільки коштує проживання?

Ніч у відреставрованому вагоні коштує близько 260 фунтів. Усі номери обладнані опаленням та окремими ванними кімнатами.

Проживання у головній будівлі станції коштує 430 фунтів за дві ночі. Студія в колишньому поштовому відділенні коштує 220 фунтів за той самий період. У 2018 році подружжя придбало оригінальний 20-тонний гальмівний вагон. Його планують перетворити ще на одне помешкання для туристів.

Перші гості відвідали готель ще у 2017 році. За словами Сесілії, це були ентузіасти залізниць, які знали про місцеву гілку більше, ніж самі власники.

Серед гостей часто бувають шанувальники залізниць, діти, працівники станцій і машиністи. Туристів також приваблюють луки, живоплоти, ставки та краєвиди англійської провінції.

