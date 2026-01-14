Уряд скасував радянський Житловий кодекс: що змінить новий закон

Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади житлової політики", який змінює підхід держави до регулювання житлових відносин. Документ скасовує застарілий Житловий кодекс та запроваджує нові механізми доступу громадян до житла.

Що передбачає новий закон про житлову політику?

Новий закон №12377 визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної житлової політики, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Дивіться також Орендар може подати скаргу: які штрафи загрожують власникам квартир за тіньову оренду

Серед основних змін:

створення Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи , яка міститиме дані про весь житловий фонд, черги на отримання державної підтримки, чинні житлові програми та тарифи на житлово-комунальні послуги;

, яка міститиме дані про весь житловий фонд, черги на отримання державної підтримки, чинні житлові програми та тарифи на житлово-комунальні послуги; упровадження фінансово-кредитних інструментів для забезпечення громадян житлом, зокрема пільгових довгострокових кредитів, механізмів фінансового лізингу та оренди житла з можливістю подальшого викупу;

для забезпечення громадян житлом, зокрема пільгових довгострокових кредитів, механізмів фінансового лізингу та оренди житла з можливістю подальшого викупу; запровадження соціального житла для вразливих категорій населення з орендною платою, розмір якої визначатиметься з урахуванням доходів домогосподарства;

населення з орендною платою, розмір якої визначатиметься з урахуванням доходів домогосподарства; надання службового житла військовослужбовцям, працівникам поліції та іншим категоріям, які визначає уряд, виключно на період виконання службових обов'язків без права приватизації;

працівникам поліції та іншим категоріям, які визначає уряд, виключно на період виконання службових обов'язків без права приватизації; створення у територіальних громадах спеціальних фондів , кошти яких спрямовуватимуться на фінансування програм житлового будівництва;

, кошти яких спрямовуватимуться на фінансування програм житлового будівництва; закріплення права на отримання компенсації за житло , яке було знищене або пошкоджене внаслідок війни;

, яке було знищене або пошкоджене внаслідок війни; упровадження механізмів комплексної реновації застарілого житлового фонду з метою його оновлення та підвищення якості проживання.

Чому скасовують старий Житловий кодекс?

Зверніть увагу! Ухвалений закон скасовує радянський Житловий кодекс, який діяв з 1983 року, а також закон про приватизацію державного житлового фонду. До появи цього законопроєкту приватизувати соціальне житло в Україні було неможливо.

За словами Олени Шуляк, новий закон змінює підхід до врегулювання житлових відносин, оскільки застарілий кодекс давно не відповідає сучасним реаліям. Закон має на меті створити більш гнучкі умови для доступу до житла, адаптовані до ринкової економіки.

Які ще інструменти доступу до житла пропонують українцям?

Закон вводить поняття доступного житла, яке можна буде придбати на пільгових умовах за участі держави. Передбачено використання іпотечних програм, житлового лізингу та оновлених будівельних кооперативів.

Важливо! Окремо розглянули питання соціального житла, яке надаватиметься на умовах соціальної оренди громадянам з низькими доходами та іншим вразливим категоріям населення.

Як працюватиме оренда житла з правом викупу?