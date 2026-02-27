Квартири розлітаються похвилинно: чому в Німеччині неможливо орендувати житло

Зняти квартиру в Німеччині стало дуже складно і питання не лише в цінах. Насправді ж попит в рази перевищує пропозицію, тому для охочих знайти нове житло практично немає варіантів.

Чому в Німеччині складно знайти квартиру?

Про те, якою є ситуація на німецькому ринку оренди, йдеться в матеріалі DW.

Дивіться також Вартість житла у Чехії побила рекорд: скільки тепер коштує квадратний метр

Протягом останніх років у країні попит на оренду житла перевищує пропозицію. Нові оголошення не встигають з'явитися, а квартири буквально розлітаються в моменті.

Щоб врівноважити ситуацію, протягом 2021 – 2025 років країна повинна була ввести в експлуатацію по 372,6 тисячі новин квартир. За планом на наступні 5 років – будувати по 302 тисячі квартир. Однак нових осель з'являється в рази менше. Наприклад:

у 2022 та 2023 роках забудовники здали приблизно по 294,4 тисячі нових квартир;

у 2024 році – 251,9 тисячі.

Зауважте! Темпи будівництва знизилися майже на 15%. Це найнижчий результат за більш ніж десятиліття.

Зокрема експерти зазначають, що обсяги введення житла в експлуатацію будуть скорочуватись і надалі. За оцінками IW кількість нових квартир буде на рівні 235 тисяч у рік. А в Інституті економічних досліджень (ifo) фахівці прогнозують плюс 205 тисяч кварт за рік.

Що відомо про німецький ринок оренди?

Винаймати жило в Німеччині можна з двох умовних сегментів. Один – це так званий старий фонд, де держава регулює ціни на оренду. Інший – вільний від регулювання, де здають виключно новобудови та квартири після капітального ремонту.

Однак знайти оселю за "регульованими" цінами в будинках старої забудови – майже неможливо. Власники навчилися обходити закон, знайшли певні лазівки й здають квартири за набагато вищими цінами.

Зверніть увагу! Значна частина пропозицій припадає на короткострокову оренду мебльованих квартир за ставками, значно вищими за стандартні.

Однак, за інформацією Інвестиційного банку Берліна (IBB), такі квартири коштують удвічі дорожче за помешкання без меблів. І ринок на цьому наживається, адже модель перетворилася на успішний та вигідний бізнес.

Відомо також, що на приватних власників припадає близько чверті короткострокових контрактів, усіма іншими справами керують агенції.

Як Німеччина планує вирішити ситуацію?

Уже влітку мають прийняти новий закон, за яким орендодавців зобов'яжуть розкривати суму, яку вони додають до оренди за меблювання.

Так планується встановити межу доплати не більше 5% за повністю мебльовану квартиру без урахування комунальних.

Водночас у Міністерстві юстиції хочуть встановити граничний показник для підвищення оренди – 3,5%.

Де шукати квартиру і скільки доведеться заплатити за оренду?

Через те, що ринок має велику конкуренцію і квартир мало, потрібно знати ресурси й сервіси, які допоможуть знайти житло. Delo.ua зібрали варіанти німецьких "пошуковиків" квартир:

mmobilienscout24.de – найпопулярніший сайт для пошуку оселі;

wg-gesucht.de – платформа для пошуку кімнат і спільного проживання;

immowelt.de;

ebay-kleinanzeigen.de;

агенції нерухомості та місцеві Facebook-групи.

Зокрема за даними на червень 2025 року від порталу Immowelt відомо, що середні ставки на оренду квартир в найбільших містах такі:

студія до 30 квадратних метрів обійдеться в 600 – 950 євро на місяць;

на місяць; однокімнатна квартира 30 – 50 метрів квадратних коштуватиме 750 – 1 100 євро в місяць;

в місяць; двокімнатна квартира з площею 50 – 70 метрів квадратних це 1 000 – 1 500 євро в місяць;

в місяць; трикімнатна квартира 70 – 90 квадратних метрів обійдеться в 1 300 – 2 000 євро щомісяця.

Що потрібно знати про купівлю житла в Україні?

Попит на квартири вторинного ринку в столиці впав на 40%. Кількість звернень про купівлю та відповідних пропозицій продажу стало менше через складну енергетичну ситуацію.

Водночас щоб заробити на власне житло в Києві треба розраховувати на 7,7 року річного заробітку. Київ має найбільший показник. При тому, щойдеться про середню однокімнатну квартиру.