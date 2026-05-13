Кабмін розширив допомогу для ВПО: хто отримає нові виплати та компенсації за іпотеку

Внутрішньо переміщені українці у 2026 році зможуть отримати більше варіантів державної підтримки. Кабмін розширив правила нарахування допомоги та додав нові механізми компенсації для переселенців у межах житлових програм.

Хто з ВПО зможе отримати більше допомоги?

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, щомісячну допомогу на проживання зараз отримує близько 1 мільйона переселенців.

Від початку 2026 року держава вже спрямувала на ці виплати понад 10,6 мільярда гривень. Одне з головних оновлень стосується дітей ВПО. Тепер виплати для них призначатимуть незалежно від доходу родини. Подати заяву можна до 1 червня 2026 року через Пенсійний фонд – онлайн або у відділенні.

Додатково Уряд спрямував 1 мільярд субвенції для розширення та переоблаштування місць тимчасового проживання з урахуванням безбар'єрності простору,

– зазначила прем'єр-міністерка.

Також раніше Свириденко повідомила, що уряд продовжив підтримку для найбільш вразливих категорій ВПО ще на пів року. Якщо людина подала документи до 1 травня, гроші нарахують із початку 2026 року.

Для непрацездатних переселенців, яким раніше припинили допомогу через перевищення допустимого доходу, після перегляду критеріїв дозволять повторно звернутися за виплатами.

Яку підтримку отримають ВПО у межах житлових програм?

Уряд також продовжує фінансування житлових програм для людей, які втратили домівки через війну. За словами Свириденко, на підтримку ВПО додатково спрямували 7,7 мільярда гривень. Значна частина цих грошей піде на програму "єВідновлення" для людей з тимчасово окупованих територій.

Важливо! Мешканцям прифронтових регіонів і ВПО у межах програми "єОселя" компенсують 70% першого внеску за іпотекою, а також 70% кредитних платежів протягом першого року.

Крім того, учасники програми можуть отримати до 40 тисяч гривень на супутні витрати під час купівлі житла. Гроші дозволяють використати на нотаріальні послуги, комісії банку та оформлення документів.

За словами прем'єр-міністерки, зараз уже опрацьовують понад 2,5 тисячі заявок на участь у житлових ініціативах. Частину проєктів реалізують разом із міжнародними партнерами, щоб забезпечити житлом більше родин ВПО.

Як відрізняються житловий ваучер та "єВідновлення"?

Житловий ваучер надають як фіксовану допомогу для окремих категорій людей, які втратили житло або були змушені його залишити через війну. Сума компенсації визначена наперед – одна особа може отримати до 2 мільйонів гривень.

Сертифікат "єВідновлення" працює за іншим принципом і прив'язаний до конкретного об'єкта нерухомості. Його надають власникам або співвласникам житла, яке було знищене або пошкоджене після 24 лютого 2022 року.

Але основна умова – підтвердити факт руйнування. Через це частина українців не отримує компенсації за програмою "єВідновлення" у визначені строки.