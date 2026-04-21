Купівля та продаж житла дорожчі, ніж здаються: які витрати часто не враховують

Під час купівлі чи продажу квартири більшість орієнтується лише на ціну житла. Насправді додаткові витрати можуть суттєво збільшити суму угоди й сягати десятків тисяч гривень.

Які податки доведеться сплатити при продажу?

Сума податків залежить від кількості угод за рік, строку володіння житлом і статусу продавця, пояснює експертка з нерухомості Міла Глушак.

У деяких випадках доведеться сплатити:

5% податку на доходи фізичних осіб – якщо це другий продаж за рік або житло у власності менше ніж три роки;

податку на доходи фізичних осіб – якщо це другий продаж за рік або житло у власності менше ніж три роки; 18% ПДФО – для третьої та наступних угод або для нерезидентів;

ПДФО – для третьої та наступних угод або для нерезидентів; 5% військового збору – застосовується до всіх оподатковуваних операцій.

Наприклад, при продажу житла за 2 мільйони гривень податки можуть становити близько 200 тисяч гривень, тобто 5% ПДФО та 5% військового збору.

Однак існують й винятки. Якщо власник продає першу квартиру за календарний рік і вона у власності понад три роки або дісталася у спадок, податок не нараховується взагалі.

Які обов'язкові збори додаються до угоди?

Окрім податків, без додаткових платежів угоду не посвідчать. До обов'язкових витрат належать:

державне мито – 1% від вартості об'єкта;

пенсійний збір – також 1%, який зазвичай сплачує покупець;

адміністративні платежі.

Покупці, які вперше купують житло, формально можуть не сплачувати пенсійний збір, зазначають у Верховній Раді. На практиці ж частина нотаріусів продовжує вимагати оплату внеску. Але після купівлі квартири та підписання договору можна подати заяву на повернення коштів.

Скільки коштує оцінка нерухомості?

Без оцінки угоду також не оформлять. У 2026 році можна скористатися безплатною онлайн-оцінкою або послугами приватного оцінювача.

Онлайн-сервіс дозволяє швидко отримати результат, але не завжди враховує стан квартири чи будинку. Якщо потрібна точніша оцінка, звертаються до фахівця.

Ціни стартують приблизно від 1 500 гривень і можуть сягати 3 000 – 5 000 гривень залежно від складності об'єкта.

Скільки беруть нотаріуси у 2026 році?

Вартість нотаріальних послуг залежить від міста і складності угоди. Державні нотаріуси зазвичай дешевші, але оформлення займає більше часу. Приватні працюють швидше, проте їхні послуги дорожчі.

Середні ціни такі:

у великих містах – від 12 000 до 18 000 гривень;

в обласних центрах – від 8 000 до 12 000 гривень.

У складних випадках витрати можуть зрости до 25 000 гривень, оскільки оплачуються також реєстрація, витяги та оформлення документів.

Хто платить за всі ці витрати?

Закон не визначає чіткого розподілу витрат між сторонами, усе вирішують під час домовленостей. Водночас на ринку сформувалася типова практика.

Податки зазвичай сплачує продавець, адже саме він отримує дохід. Пенсійний збір найчастіше покладають на покупця. Витрати на нотаріуса і державне мито сторони нерідко ділять навпіл. Продавець інколи бере частину витрат на себе, щоб швидше укласти угоду.

