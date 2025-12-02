"Сам удома" та "Сам удома 2": як виглядали та де розташовані будинки Маккалістерів

Фільми "Сам удома" та "Сам удома 2" стали частиною зимових свят, а будинки, які з'явилися у стрічках, добре запам'яталися глядачам. Помешкання неодноразово змінювали власників, але все ще продовжують привертати увагу прихильників кіно.

24 Канал дослідив як змінювалися помешкання Кевіна впродовж двох фільмів.

Дивіться також Готичний будинок для вампіра: як виглядає сучасний замок у Мічигані

Будинок із "Сам удома"

Реальний будинок родини Маккалістерів розташований у містечку Віннетка, штат Іллінойс, за адресою Лінкольн-авеню 671. Це великий двоповерховий дім з червоної цегли, який обрали завдяки врівноваженій симетрії та класичній архітектурі.

Дім родини Маккалістерів / Скриншот 24 Каналу з фільму

Саме його фасад глядачі бачать протягом більшості сцен, де Кевін обороняє дім від грабіжників.

Цікаво! Усі сцени з інтер'єром були побудовані на знімальному майданчику. Тобто глядачі ніколи не бачили як насправді виглядав будинок зсередини.

Інтер'єр у фільмі "Сам удома" / Скриншоти 24 Каналу з фільму

Після завершення зйомок дім залишився приватною власністю й протягом років зазнав масштабної реконструкції. Площу будівлі збільшили майже вдвічі.

Зовнішній фасад за три десятиліття змінився мінімально. Саме тому туристи, які приїжджають сфотографуватися біля будинку, легко впізнають його.

Прикрашений будинок / Скриншоти 24 Каналу з фільму

Будинок із "Сам удома 2"

У другій частині Кевін тимчасово живе в нью-йоркському таунхаусі дядька. Будинок розташований у Манхеттені. На екрані його представлено як типове міське помешкання – вузький фасад із темного каменю, високі сходи до входу, вертикальні вікна й кілька поверхів.

Будинок з "Сам удома 2" / Скриншот 24 Каналу з фільму

Такий дизайн характерний для вулиць Нью-Йорка. Хоча насправді будинок не був покинутим і всі сцени також знімали на майданчику. Це дозволило вільно розміщувати світло, реквізит і створювати простір для ефектних сцен із пастками, які неможливо втілити в реальній вузькій міській забудові.

Будинок зсередини / Скриншоти 24 Каналу з фільму

За сюжетом фільму таунхаус напівзруйнований, бо там ніхто не живе. Кевін приходить туди з надією тимчасово пожити у дядька, але згодом будинок стає "фортецею" для хлопчика. Щоб захиститися від злочинців, Кевін вигадує безліч нових пасток.

Головний вхід у будинок / Скриншот 24 Каналу з фільму

Цікаво! Зовні нью-йоркський будинок Кевіна зберігає стиль, типовий для Манхеттену початку 20 століття, тому локацію часто пов'язують із фільмом.

У фільмі "Сам удома 2" було показано не тільки будинки, а й готель, у якому тимчасово проживав Кевін. Готель The Plaza, що розташований у Нью-Йорку, став одним з найпопулярніших завдяки кінострічці.

Інтер'єр у готелі / Скриншот 24 Каналу з фільму

Що відомо про продаж будинків з фільму?