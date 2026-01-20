Хто отримає квартиру після смерті одного з подружжя: що потрібно знати

Після смерті одного з подружжя питання оформлення права на майно стає не лише емоційно складним, а і юридично відповідальним. Від правильності дій залежить, чи зможе чоловік або дружина законно розпоряджатися спільним майном.

Що робити одразу після смерті чоловіка або дружини?

Першим кроком є звернення до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, пише 24 Канал з посиланням на Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Важливо! Саме нотаріус відкриває спадкову справу та приймає заяви від усіх можливих спадкоємців. Один з подружжя повинен подати окрему заяву щодо оформлення своєї частки у спільно нажитому майні.

У більшості випадків йдеться про половину майна, набутого під час шлюбу, якщо інше не передбачено шлюбним договором або рішенням суду.

Нотаріус перевіряє правовий статус майна, наявність обтяжень та коло спадкоємців першої черги, до яких належать діти, батьки та другий із подружжя.

Після прийняття заяви нотаріус зобов'язаний повідомити інших спадкоємців про відкриття спадкової справи та перелік майна, яке входить до спадкової маси. Повідомлення здійснюється офіційним шляхом, щоб усі сторони мали можливість відреагувати або подати свої заперечення.

Які документи потрібні для оформлення права власності на частку у спільному майні?

Для початку процедури необхідно підготувати пакет документів, без яких оформлення неможливе, зазначають у юридичній компанії "Prikhodko".

Перелік базових документів складається з:

свідоцтва про смерть одного з подружжя;

свідоцтва про шлюб;

документи, що підтверджують право власності на майно;

витяги з Державного реєстру речових прав;

технічні документи на нерухомість або транспортні засоби.

Нотаріус додатково перевіряє інформацію у державних реєстрах, щоб переконатися у відсутності арештів, іпотеки або заборон на відчуження. Якщо виявляються розбіжності, оформлення може бути призупинене до їх усунення.

Які складнощі можуть виникнути під час оформлення спадщини?

Зверніть увагу! Однією з поширених проблем є ситуація, коли майно або документи знаходяться на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій.

У таких випадках нотаріус працює з наявними реєстрами, а за потреби спадкоємці змушені звертатися до суду для підтвердження своїх прав.

Інша складність виникає, коли майно перебуває під обтяженням, наприклад у заставі банку. Нотаріус може видати свідоцтво про право власності на частку одного з подружжя, але при цьому обов'язково інформує кредитора про зміну правового статусу майна.

