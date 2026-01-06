ВПО та ветеранам повернуть податок за оренду житла: як працює нова програма

У січні 2026 року оновили правила сплати податків для певних категорій громадян. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та внутрішньо переміщені особи зможуть повернути частину сплаченого податку, якщо орендують житло.

Хто має право на податкову знижку за оренду житла?

З 1 січня платникам податку на доходи фізичних осіб надається податкова знижка, пише 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Зокрема, право на таку знижку мають:

внутрішньо переміщені особи;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Важливо! Норма поширюється на громадян, які не мають у власності житла за місцем фактичного проживання та змушені орендувати квартиру або будинок. Податкова знижка застосовується лише до доходів, з яких упродовж року сплачувався податок на доходи фізичних осіб.

Які витрати враховуються та за яких умов?

До податкової знижки включається сума фактично сплачених коштів за оренду житла протягом звітного року. Знижка застосовується в межах доходу, з якого було утримано ПДФО, і не може перевищувати суму фактично сплаченого податку.

Зверніть увагу! Обов'язковою умовою є наявність офіційно укладеного договору оренди, у якому визначені сторони, об'єкт оренди та розмір плати. Також необхідні документи, що підтверджують оплату – квитанції, банківські платіжні доручення або інші розрахункові документи.

Як скористатися правом у 2026 році?

Для отримання податкової знижки платник податку має подати річну податкову декларацію за результатами відповідного року. У декларації зазначається сума доходів, з яких сплачено ПДФО, а також витрати на оренду житла, що підлягають включенню до знижки.

До декларації додаються копії договору оренди та платіжних документів. Після перевірки даних контролюючий орган здійснює перерахунок, у результаті якого частина раніше сплаченого податку повертається платнику на банківський рахунок.

До слова, учасники бойових дій, ветерани війни та ВПО можуть отримати житло або грошову компенсацію за придбання помешкання, зазначають у Міністерстві у справах ветеранів. Щоб скористатися програмою, потрібно стати на квартирний облік та надати пакет документів.

Чому можуть скасувати пільги та соцвиплати?