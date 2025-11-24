Знижка 50% на комунальні послуги: як оформити та хто зможе скористатися

Для українців держава передбачає 50% знижку на комунальні послуги. Це одна з найбільш дієвих форм підтримки, яка дозволяє суттєво зменшити витрати на утримання житла, але скористатися нею зможуть не всі.

Хто може претендувати на знижку?

Право на зменшення вартості комунальних послуг мають сім'ї, у яких виховується троє і більше дітей, незалежно від того, чи це повна родина, чи один із батьків самостійно піклується про дітей, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Важливо! Знижка нараховується лише тоді, коли середньомісячний дохід на одного члена сім'ї за шість попередніх місяців не перевищує розміру податкової соціальної пільги, а саме 4 240 гривень.

Які документи необхідно підготувати?

Процедура передбачає підтвердження права на пільгу через державний реєстр. Родина має бути внесена до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, що користуються пільгами. Потрібно підготувати пакет документів:

заяву на отримання пільги;

копії паспорта, коду та довідок про доходи всіх членів родини за останні шість місяців;

документ, який підтверджує фактичне місце проживання, якщо родина мешкає не за адресою реєстрації;

довідку про використання пічного опалення або скрапленого газу – якщо йдеться про пільгу на паливо.

Ці документи підтверджують склад сім'ї, її фінансовий стан і фактичне споживання послуг.

Куди звертатися та як подати заяву?

За даними порталу "Дія", подати документи можна у сервісному центрі Пенсійного фонду, в органах соцзахисту або у будь-якому ЦНАПі. Також можливе поштове подання та електронна подача через вебпортал ПФУ чи мобільний застосунок.

Розгляд заяви триває орієнтовно до десяти робочих днів. Після ухвалення рішення родина автоматично отримує знижку, яка враховується при оплаті за комунальні послуги.

Який розмір знижки і який період діє?

Пільга передбачає 50% оплати житлово-комунальних послуг у межах визначених норм. Її призначають на дванадцять місяців, але не довше календарного року.

Якщо під час повторної перевірки дохід родини виявляється більшим за встановлений поріг, у пільзі можуть відмовити, однак сім'я має можливість звернутися за субсидією.

Що робити у випадку запитань чи відмови?

Усі види доходів, включно з тимчасовими чи підприємницькими, враховуються при визначенні права на знижку. Якщо родина змінила місце проживання, потрібно оновити адресу та подати підтвердні документи.

У разі затримки розгляду або незрозумілої відмови варто звернутися до підрозділу Пенсійного фонду або повторно подати заявку онлайн.

Чи можна отримати знижку, якщо квартира неприватизована?