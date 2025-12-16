Історична спадщина: 3 найстаріші будівлі Львова

У Львові збереглися будівлі, вік яких обчислюється майже всім періодом існування міста. Вони пережили перебудови, пожежі й зміну епох, але досі залишаються частиною міського простору.

Церква Святого Миколая

Церква Святого Миколая вважається найстарішою збереженою будівлею Львова, пише Львівська міська рада. Її датують 13 століттям, а сама споруда пов'язана з раннім етапом формування міста. Храм розташований у північній частині історичного Львова – там, де колись проходили важливі торгові шляхи.

Церква Святого Миколая / Фото "Фотографії старого Львова"

Будівля зведена з каменю та має компактні форми, нетипові для пізнішої сакральної архітектури міста. План храму простий, без пишного декору, що відрізняє його від барокових і ренесансних церков центральної частини Львова. Саме ця стриманість і масивність дозволили споруді зберегтися до наших днів.

Протягом століть церква неодноразово зазнавала перебудов, однак її основні конструкції та стіни залишилися автентичними. Вона й досі функціонує як храм і водночас сприймається як історична пам'ятка.

Відреставрована Церква Святого Миколая / Фото "Фотографії старого Львова"

Храм Святого Івана Хрестителя

Храм Святого Івана Хрестителя розташований на площі Старий Ринок – у місці, яке пов'язують із найдавнішою забудовою Львова. Споруда вважається однією з найстаріших у місті, хоча її сучасний вигляд значно відрізняється від первісного, пише "Твоє місто".

Храм Святого Івана Хрестителя / Фото "Фотографії старого Львова"

За дослідженнями істориків, перші споруди на цьому місці могли з'явитися ще у 13 столітті. Надалі будівлю неодноразово перебудовували, змінюючи її конфесійну належність і архітектурні риси. У різні періоди храм виконував не лише релігійні, а й оборонні функції.

Тепер храм – це результат реконструкцій 19-20 століть, однак сама локація та історична приналежність роблять його частиною давнього Львова.

Монастир Святого Онуфрія

Монастир Святого Онуфрія належить до найдавнішого шару львівської забудови. Комплекс розташований неподалік від церкви Святого Миколая й формувався протягом кількох століть.

Монастир Святого Онуфрія / Фото "Фотографії старого Львова"

Перші згадки про монастир пов'язують із 15 століттям, однак вважається, що перші спроби побудувати монастир саме тут з'явилися на століття раніше, пише "Інтерактивний Львів". Кам'яні споруди були побудовані пізніше, замінивши дерев'яні будівлі, характерні для раннього Львова.

Сучасний Монастир Святого Онуфрія / Фото "Фотографії старого Львова"

Монастир неодноразово перебудовували, додаючи нові корпуси, каплиці та оборонні елементи. Попри це, він зберіг загальну структуру середньовічного комплексу й досі залишається важливим історичним об'єктом міста.

