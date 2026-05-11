Не лише ремонт: що варто перевірити перед купівлею квартири

Українці часто звертають увагу на ремонт і ціну квартири, але недостатньо перевіряють документи. Через це після купівлі житла можуть з'явитися борги, суперечки щодо права власності та інші проблеми.

Які документи треба перевірити при купівлі квартири?

Перед купівлею квартири варто перевірити технічний паспорт, витяг із Державного реєстру речових прав та документи, які підтверджують право власності продавця, пише АО "Бачинський та партнери".

Покупцеві також потрібно переконатися, що інформація у документах збігається з даними у державних реєстрах.

Окрему увагу фахівці радять приділити переплануванню житла. Якщо власник змінював планування квартири без дозволів, проблеми можуть виникнути вже під час переоформлення.

Перед підписанням договору варто перевірити:

чи немає на квартирі арешту або іпотеки;

чи не тривають судові спори;

чи є борги за комунальні послуги;

чи зареєстровані у квартирі інші люди;

чи має житло кількох співвласників.

Якщо житло належить кільком власникам, для продажу потрібна згода кожного з них. У деяких випадках нотаріус також може вимагати письмову згоду чоловіка або дружини продавця, зазначають в АН "Маяк".

Якщо квартира купувалась у шлюбі, продати цю нерухомість можна тільки за згодою чоловіка чи дружини. Згода оформляється письмово та засвідчується нотаріусом,

– пояснює експертка Міла Глушак.

Покупцеві варто перевіряти не лише копії документів, а й оригінали. Це допоможе уникнути ситуацій, коли дані у витягах або договорах не відповідають справжній інформації про квартиру.

Які документи підтверджують право власності?

Саме документи на право власності підтверджують, що продавець справді має право продати квартиру. Без такої перевірки покупець ризикує зіткнутися з проблемами вже після оформлення угоди.

Право власності можуть підтверджувати:

договір купівлі-продажу;

або договір дарування;

або свідоцтво про право на спадщину;

або рішення суду.

Разом із цими документами продавець має надати паспорт та ідентифікаційний код. Якщо квартиру отримали у спадщину або за договором дарування, юристи радять уважно перевірити історію переходу права власності.

Особливо уважними варто бути з квартирами, які за короткий час кілька разів продавали або переоформлювали. У таких випадках покупцеві важливо заздалегідь перевірити справжність усіх документів та інформацію у реєстрі.

Чому аванс не захищає продавця?

Під час продажу житла сторони часто домовляються про аванс, однак такий платіж не гарантує захисту продавцю. Якщо покупець передумав купувати квартиру, аванс зазвичай повертають у тому самому розмірі.

Інші правила діють у випадку із завдатком. Якщо покупець відмовляється від угоди після передачі завдатку, гроші можуть залишитися продавцю. Якщо ж продаж скасовує власник квартири, він має повернути завдаток у подвійному розмірі.

Саме тому варто заздалегідь прописувати у документах, який саме платіж передають сторони. Без цього аванс можуть визнати звичайною попередньою оплатою без додаткового захисту для продавця.