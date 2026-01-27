Старі документи не актуальні: що варто перевірити власникам житла

Власники житла часто впевнені, що старі документи про право власності повністю гарантують захист їхнього майна. Проте сьогодні ключове значення має наявність актуального запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без якого можуть виникнути юридичні труднощі.

Навіщо потрібен державний реєстр?

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно є офіційною електронною базою, у якій міститься інформація про власників житла, повідомляє Верховна Рада.

Саме ці дані визнаються державою як підтвердження права власності під час будь-яких юридичних дій. Нотаріуси, банки, державні реєстратори та суди користуються виключно інформацією з реєстру.

Які ризики може спричинити відсутність запису?

Найбільша проблема полягає у тому, що паперові документи, видані багато років тому, можуть не бути внесені до електронної системи. У такому разі держава не бачить актуального власника об'єкта, навіть якщо людина має договір чи свідоцтво на руках.

Зверніть увагу! Особливо перевірити документи необхідно власникам житла, яке оформлене до 2013 року, тобто до року введення Державного реєстру.

Якщо відомості відсутні або застарілі, житло майже неможливо:

Фактично реєстр є головним джерелом перевірки юридичної чистоти нерухомості.

Також відсутність запису може зацікавити шахраїв, які користуються прогалинами в обліку та намагаються незаконно переоформити нерухомість. Відновлення прав у таких ситуаціях потребує часу та додаткових витрат.

Що треба зробити, щоб перевірити?

Власник може замовити витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Зробити це можна через нотаріуса або за допомогою електронного сервісу Дія. У витягу буде зазначено власника, характеристики об'єкта та наявність можливих обтяжень.

Важливо! Електронна версія витягу з Державного реєстру коштує близько 30 гривень, паперова версія – 80 гривень. Але це лише адміністративний збір за надання інформації з реєстру, наприклад, послуги нотаріуса можуть збільшити загальну суму витрат.

Якщо інформація відсутня або містить помилки, потрібно звернутися до державного реєстратора чи нотаріуса для внесення правильних даних на підставі наявних документів про право власності. Така перевірка допомагає завчасно усунути проблеми та убезпечити своє майно від юридичних ризиків.

