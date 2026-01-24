Менше половини доходу на оренду: міста, де можна знайти житло не за всі гроші

Попри такі дорогі для оренди міста, як Ужгород, Львів та Київ, є низка міст, де винайняти житло можна за помірну ціну. Зазвичай ціна такого помешкання орієнтовно до 50% від середньої заробітної плати в Україні.

Де орендувати житло можна не за всю зарплату?

Найбільшу частку середньої зарплати, а саме 83%, треба віддати за оренду 1-кімнатної квартири в Ужгороді, тобто 19,6 тисячі гривень, що є найвищим показником по Україні, свідчить дослідження OLX Нерухомість.

А от до списку міст із більш помірним рівнем витрат на оренду входять Черкаси, Хмельницький, Дніпро, Кропивницький та інші. В цих міста за оренду такого житла доведеться віддати від 37% до 48% заробітної плати.

Найвищий відсоток зафіксовано в Черкасах – 48% доходу, медіанна вартість оренди 10 тисяч гривень,

У Хмельницькому це буде менше, аніж в Черкасах – 44%, медіанна вартість оренди також 10 тисяч гривень,

У Дніпрі, як і в Хмельницькому – 44%, медіанна вартість оренди 10 тисяч,

Трішки менше в Кропивницькому – 43% доходу, а медіанна вартість оренди вже 8 тисяч гривень,

У Чернігові – 37%, медіанна вартість оренди 6,5 тисячі гривень, а у Сумах – 34%, медіанна вартість оренди найнижча з усіх – 6 тисяч.

Натомість найнижча частка витрат на довгострокову оренду – в містах, що поблизу зони бойових дій. Тобто це Запоріжжя, Харків та Херсон.

Наприклад у Запоріжжі витрати на оренду доведеться всього 29% заробітку, при медіанній вартості оренди в 5,5 тисячі гривень. А у Херсоні – всього 15% доходу, що є найнижчим показником серед інших обласних центрів. Тут медіанна вартість складає всього 3,7 тисячі гривень.

Довідково: медіанна ціна – це показник, який спочатку впорядковують від найменшого до найбільшого, а потім знаходять значення посередині.

Яка найвища середня ціна на квартиру на вторинному ринку?

За статистикою ЛУН, найвищою ціною, станом на 21 січня 2026 року, є 69,5 тисячі доларів за 1-кімнатну квартиру у Львові. Після Львова за рейтингом ціни йде Київ з показником в 68 тисяч доларів. А третє місце займає Ужгород – 63 тисячі доларів.

Далі у рейтингу розміщені Рівне та Луцьк з цінами в 55,6 тисячі та 54 тисячі доларів відповідно.

А найнижчу вартість зафіксовано в Запоріжжі (15,5 тисячі доларів) та Миколаєві (20 тисяч доларів).

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані щодо середньої вартості квартири на вторинному ринку Херсона, Донецька, Луганська та Криму.

Де квартиру можна знайти за 25 тисяч доларів?