Документ про право власності на будинок: що має знати кожен власник

Документ про право власності на будинок залишається ключовим підтвердженням того, що майно справді належить конкретній людині. Без нього неможливо продати, подарувати, передати у спадщину чи навіть повноцінно захистити своє житло у спірних ситуаціях.

Що сьогодні вважається документом про право власності на будинок?

В Україні основним підтвердженням права власності на будинок є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Важливо! Саме запис у реєстрі, а не паперове свідоцтво чи договір, визнається державою як доказ того, що людина є власником нерухомості. У витягу містяться дані про власника, адресу будинку, реєстраційний номер об'єкта, підставу набуття права та наявність або відсутність обтяжень.

Який документ має бути у господаря будинку?

У власника житла має бути актуальний витяг з Державного реєстру речових прав. Його можуть вимагати нотаріуси, банки, суди, органи місцевої влади або потенційні покупці.

Документ підтверджує не лише сам факт володіння, а й показує, чи немає арештів, іпотеки або інших обмежень щодо будинку. Витяг може бути як у паперовій, так і в електронній формі, обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

Які документи необхідні для реєстрації?

Окрім витягу, важливу роль відіграють документи, що засвідчують право власності, зазначає адвокат Євген Ананьєв. Це документи, на підставі яких відбулася реєстрація. До них належать:

Важливо! Самі по собі вони не підтверджують чинне право власності, якщо інформація не внесена до державного реєстру, але саме вони пояснюють походження права.

Як отримати або відновити документ про право власності?

Отримати витяг з реєстру можна через портал Дія, звернувшись до нотаріуса або державного реєстратора. Онлайн послуга дозволяє подати заяву та отримати документ без відвідування установ.

Якщо паперовий витяг втрачено, це не означає втрату права власності. Власник може у будь-який момент замовити новий витяг, оскільки всі дані зберігаються в електронному реєстрі.

Чому старі свідоцтва більше не є головними?