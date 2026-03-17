Прострочили податок на нерухомість: після 90 днів борг зростає щодня

У 2026 році власники квартир і будинків мають сплатити податки на нерухомість за торік. Несвоєчасна сплата податку призводить до штрафів та нарахування пені.

Який штраф за несвоєчасну сплату податку на нерухомість?

Після отримання податкового повідомлення власники житла мають 60 днів на сплату податку від дня отримання повідомлення, зазначають у Головному управлінні ДПС у Донецькій області.

Якщо цей строк пропустити, до суми додається штраф залежно від тривалості затримки:

до 30 календарних днів – 5% від суми боргу;

– 5% від суми боргу; понад 30 днів – 10% від суми боргу.

Яку пеню нараховують?

Крім штрафу, на борг нараховується пеня – щоденна доплата за прострочення. Вона починає діяти після 90 днів від граничного строку сплати.

Пеню розраховують за формулою 120% річних від облікової ставки Національного банку. Станом на березень 2026 року ставка становить 15%, тому фактична пеня дорівнює приблизно 18% річних або близько 0,049% за кожен день.

Це означає, що сума заборгованості зростає щодня, навіть якщо штраф уже застосовано.

Наприклад, якщо вам треба було сплатити 2 400 гривень і ви прострочили платіж на більше ніж на 90 днів, доведеться заплатити і штраф, і пеню. Якщо він прострочений на 100 днів – доплата становитиме 240 гривень штрафу та близько 12 гривень пені.

Що буде, якщо не сплачувати податок взагалі?

Якщо податок не сплачувати тривалий час, заборгованість переходить у податковий борг. У такому випадку податкова служба застосовує додаткові механізми стягнення:

нарахування нових штрафів і пені;

звернення до суду;

арешт коштів або майна боржника.

За значної суми боргу можливий опис майна для подальшого погашення заборгованості.

Яку суму доведеться заплатити у 2026 році?

Ставку податку встановлюють місцеві ради, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад норму. У 2026 році максимальний розмір становить 120 гривень за квадратний метр.

Наприклад, для квартири 80 квадратних метрів оподатковуються 20 квадратних метрів, тому податок становить близько 2 400 гривень на рік. Для 100 квадратних метрів сума зростає приблизно до 4 800 гривень.

Для будинку 150 квадратних метрів податок нараховують на 30 квадратних метрів, це близько 3 600 гривень. Якщо площа перевищує 300 квадратних метрів для квартири або 500 для будинку, додатково сплачують 25 тисяч гривень на рік.