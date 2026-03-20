3 роки на поділ майна після розлучення: коли насправді починається відлік

Після розлучення поділ нерухомості не відбувається автоматично, а право на частку може залишатися неврегульованим роками. Водночас закон встановлює трирічний строк, який визначає можливість звернутися до суду і захистити свої права.

Яке майно підлягає поділу після розлучення?

Усе майно, придбане під час шлюбу, вважається спільною власністю подружжя незалежно від того, на кого воно оформлене, зазначається у Сімейному кодексі.

Це стосується квартир, приватних будинків і земельних ділянок. Право на частку має і той із подружжя, хто не отримував доходу, але займався побутом або вихованням дітей.

До слова, окремо закон допускає поділ майна між людьми, які проживали однією сім'єю без офіційного шлюбу, якщо вони можуть довести факт спільного господарства.

На практиці це означає, що навіть після розлучення житло часто залишається у спільній власності, доки сторони не оформлять поділ документально або через суд.

Коли починається відлік трирічного строку?

Трирічний строк не прив'язаний автоматично до дати розлучення. Він починається з моменту, коли людина дізналася або могла дізнатися про порушення свого права на майно.

Якщо після розлучення один із колишніх партнерів користується житлом, а інший не заперечує, строк не спливає. Відлік починається тоді, коли виникає конфлікт.

Наприклад, ви розлучилися 5 років тому, колишній чоловік залишився жити у спільній квартирі, і ви не заперечували. Але щойно він вирішив її продати без вашої згоди або змінив замки, перекривши вам доступ – саме в цей день "вмикається" лічильник позовної давності,

– пояснює адвокатка Алла Нерода.

У таких випадках навіть через кілька років після розлучення зберігається можливість звернутися до суду, якщо порушення відбулося пізніше.

Чи можна поділити нерухомість без суду?

Поділ майна можна оформити за домовленістю сторін через нотаріальний договір. У документі фіксують, кому саме переходить квартира, будинок або інша нерухомість.

Такий варіант дозволяє уникнути судового спору і швидше визначити право власності. Якщо домовленості досягти не вдається, поділ відбувається через суд.

Поки майно залишається у спільній власності, кожен зі співвласників зберігає свої права, але також виникають ризики, пов'язані з користуванням і розпорядженням житлом.

Зверніть увагу! Продаж або інше відчуження спільної нерухомості потребує згоди обох співвласників. Якщо один із них укладає договір без погодження, така угода може бути оскаржена в суді.

Чому подарована квартира не ділиться?