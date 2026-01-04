Програма таки працює: тепер ВПО можуть легше купити житло в Україні

У вересні 2025 року відбувався запуск оновленої державної програми пільгового кредитування. Після цього, більш як 1200 ВПО та жителів прифронтових територій вирішили скористатися новими перевагами.

Як зросла популярність цієї програми після змін?

Як відомо, ПФУ уже почав опрацьовувати перші подані заявки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Пенсійний фонд України вже призначив державну допомогу за 118 із цих заяв та вже перерахував на рахунки банків кошти для того, аби покрити 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів за пільговими кредитами для внутрішньо переміщених осіб,

– наголошує міністерство.

Наразі масштаби цієї програми такі:

на реалізацію програми виділено 4,4 мільярда гривень у 2026 році;

загалом отримано заяв – 1224 з вересня 2025 року.

Що саме виплачує держава:

70% першого внеску за іпотеку;

а також 70% від щомісячних платежів протягом усього терміну кредитування;

до того ж учасники програми можуть отримати 40 000 гривень разової допомоги, ці кошти мають бути використані на покриття витрат, пов'язаних з оформленням угоди, повідомляє Урядовий портал.

Що потрібно, аби стати учасником цієї програми?

Наразі вимоги, аби взяти участь у цій програмі такі:

людина має бути працевлаштована;

нерухомість має коштувати менш як 2 мільйони та відповідати визначеним термінам побудови.

Зверніть увагу! Учасник цієї програми не може мати у власності нерухомість на підконтрольній території (житло в зоні бойових дій чи в окупації не враховується).

Що ще важливо знати учасникам цієї програми?