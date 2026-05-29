Спрямували 700 мільйонів та планують придбати 1000 будинків для ВПО, – Свириденко

Регіони вже спрямували майже 700 мільйонів гривень із державної субвенції на облаштування житла для ВПО. Частину коштів використали для створення комфортних умов проживання для людей з інвалідністю та маломобільних громадян.

Скільки коштів виділили на житло для ВПО?

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після селекторної наради з регіонами.

За її словами, уряд продовжує розширювати мережу місць тимчасового проживання та соціальної підтримки для переселенців.

Працюємо над розширенням мережі місць тимчасового проживання та соціальної підтримки. Із 1 млрд грн субвенції області вже розподілили майже 700 млн грн на облаштування житла для ВПО, зокрема для маломобільних людей та людей з інвалідністю. 14 областей уже повністю використали виділені кошти,

– зазначила Свириденко.

Водночас уряд помітив затримки з фінансуванням у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях. Окремо під час наради обговорили проєкт програми, яка передбачає придбання 1000 будинків у сільській місцевості для внутрішньо переміщених осіб.

Які ще програми створюють для ВПО?

Уряд також працює над кількома програмами, які мають допомогти ВПО з житлом. Однією з них є пільгова іпотека під 3% річних за підтримки Німеччини. На реалізацію програми передбачили 33 мільйони євро. Очікується, що нею зможуть скористатися понад 600 родин переселенців. Кредити планують надавати на термін до 30 років людям, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території.

Ще одним інструментом можуть стати житлові ваучери для ВПО на суму до 2 мільйонів гривень. Їх пропонують використовувати для купівлі квартири чи будинку, інвестування в будівництво або як перший внесок за іпотекою. Кошти мають надходити безпосередньо продавцю житла або банку після погодження угоди.

Також Мінрозвитку обрало Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький для пілотного проєкту з будівництва соціального житла для переселенців. Нову модель розглядають насамперед як варіант доступного житла для переселенців та інших українців, які не можуть дозволити собі купівлю квартири.