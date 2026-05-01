В Україні відкрили бронювання коштів за житловими ваучерами: хто отримає гроші

Сьогодні розпочали новий етап програми "єВідновлення" для переселенців з тимчасово окупованих територій. Частина заявників уже має схвалення, однак отримати кошти зможуть не всі через обмежене фінансування.

Хто зможе забронювати кошти за житловими ваучерами?

Як повідомив Олексій Кулеба, сьогодні стартує бронювання коштів за житловими ваучерами для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Дивіться також Компенсації за житло з ТОТ хочуть змінити: чи виплатять кошти без підтвердження руйнувань

Подати заявку можуть лише ті, хто вже отримав позитивне рішення комісії, а повідомлення про старт надходить у застосунку Дія.

Цьогоріч на програму виділили 6,6 мільярда гривень, і цього вистачить, щоб забезпечити житлом близько 3 300 родин. У межах напряму "Житло для ВПО з ТОТ" суму визначають індивідуально, однак ваучер може сягати до 2 мільйонів гривень на сім'ю.

Черга формується автоматично – за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі,

– наголошує Кулеба.

Попит на підтримку значно перевищує доступні ресурси. Після старту подання заяв у грудні 2025 року надійшло понад 32 тисячі заявок, із яких близько 20 тисяч уже отримали позитивні рішення, однак фінансування вистачає лише частині з них.

Як забронювати кошти та використати житловий ваучер?

Після схвалення заяви житловий ваучер автоматично з'являється у застосунку Дія в розділі "Документи", повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Користувач отримує пуш-сповіщення, відкриває ваучер і через меню може перейти до дії "Забронювати кошти".

Перед бронюванням потрібно ознайомитися з умовами, після чого Дія формує запит до реєстру. Коли звернення опрацьовують, надходить нове сповіщення, а кошти резервують на 60 днів. У цей період статус ваучера змінюється на "зверніться до нотаріуса", і гроші потрібно використати.

У застосунку також доступна функція завантаження витягу про ваучер. Документ формують через запит до реєстру, після чого його можна завантажити у форматі PDF протягом 24 годин.

На що можна витратити житловий ваучер?

Житловий ваучер можна використати для придбання квартири або будинку на первинному чи вторинному ринку. Кошти не видають на руки – їх резервують під конкретну угоду і перераховують продавцю або банку.

Гроші дозволяють інвестувати в будівництво або внести перший внесок за іпотекою. Також їх можна спрямувати на часткове чи повне погашення житлового кредиту, зокрема в межах програми "єОселя".