ТЦК переходять до Міноборони: у Раді відповіли, коли може розпочатися реформа

Майбутні зміни у роботі ТЦК і СП стосуються лише військового командування. Тому наразі говорити про масштабну реформу центрів комплектування в Україні не варто.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова народного депутата, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в ефірі Radio NV.

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Що зміниться після анонсованої реформи ТЦК і СП

Після покращення показників мобілізації в Україні міністр оборони Рустем Умеров анонсував наступний крок – реформування територіальних центрів комплектування по-новому. Подальші плани не розголошуються, але першочергово ТЦК і СП передадуть у підпорядкування Міністерству оборони. Зараз територіальними центрами командують Сухопутні війська ЗСУ.

Як зазначив Федір Веніславський, до слова "реформа" в цьому контексті потрібно ставитися з обережністю. Оголошена зміна командування поки що не передбачає серйозних нововведень у роботі ТЦК і СП.

Це підпорядкування ТЦК і СП, військкоматів, грубо кажучи, до Міноборони, а не до Сухопутних військ – абсолютно правильно. Ну, але говорити про комплексну реформу... Я ще раз підкреслив, я б до кінця війни точно не став. Це має бути достатньо зважена діяльність,

– сказав народний депутат.

Скільки часу знадобиться, щоб передати ТЦК до Міноборони

Федір Веніславський додав, що зміна військового керівництва ТЦК і СП не повинна зайняти багато часу. Він вважає, що це впровадження цього рішення вже готується, а тому в першому кварталі наступного року "є всі шанси", що ТЦК перейде до Міністерства оборони України.

Зазначимо, на думку ветерана війни Олега Симороза, ТЦК і СП треба реформувати більш масштабно. Він заявив про необхідність переходу на систему рекрутингу за зразком країн НАТО, щоб забезпечити ефективний підбір персоналу до війська.

Нагадаємо, раніше Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що протягом року зменшилася кількість примусового доставлення людей до ТЦК (так званої "бусифікації"). Хоча все ще фіксуються випадки, коли співробітники центрів комплектування порушують законні права громадян.