Про це розповів начальник адміністративного відділу одного з київських ТЦК Олег Коротченко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. За його словами, попри нововведення, швидкого покращення якості мобілізації не відбулося.

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У ТЦК назвали основні проблеми системи

Коротченко зауважив, до територіальних центрів комплектування здебільшого звертаються чоловіки, які впевнені у своїх підставах для відстрочки чи бронювання.

У ТЦК також пояснили, що траплялися випадки повторного оповіщення осіб із інвалідністю або тих, хто вже має бронь. Це свідчить про необхідність створення системного механізму для уникнення таких помилок.

Як працює механізм вручення повісток поштою

Згідно з правилами, повістка має вручатися особисто в руки. Якщо громадянина немає за місцем проживання, працівник пошти повинен за номером телефону повідомити його про отримання рекомендованого листа.

До слова, вручення повісток через пошту є нововведенням у мобілізаційному процесі в Україні. Це має на меті підвищити ефективність інформування громадян про їхні обов’язки, однак питання якості та точності поки залишаються відкритими.