Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву першого заступника очільника відомства Івана Гаврилюка під час години запитань до уряду у ВР.

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Як в Україні хочуть реформувати ТЦК

Гаврилюк повідомив, що на сьогодні розробляється варіант реформування ТЦК по-новому. Він не розкрив планів, але наголосив, що у першу чергу мають змінити факт того, кому підпорядковується ТЦК.

На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант реформування ТЦК по-новому. В першу чергу підпорядкування їх під Міноборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов'язаних,

– заявив Гаврилюк.

Довідка. Наразі Територіальні центр комплектації та соціальної підтримки підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, які своєю чергою підпорядковані Генеральному штабу.