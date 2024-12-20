Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление первого заместителя главы ведомства Ивана Гаврилюка во время часа вопросов к правительству в ВР.

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Как в Украине хотят реформировать ТЦК

Гаврилюк сообщил, что на сегодня разрабатывается вариант реформирования ТЦК по-новому. Он не раскрыл планов, но отметил, что в первую очередь должны изменить факт того, кому подчиняется ТЦК.

На сегодня Министерством обороны разрабатывается вариант реформирования ТЦК по-новому. В первую очередь подчинение их под Минобороны и создание совершенно новых структур для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных,

– заявил Гаврилюк.

Справка. Сейчас Территориальные центр комплектации и социальной поддержки подчиняются Сухопутным войскам ВСУ, которые в свою очередь подчинены Генеральному штабу.