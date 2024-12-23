ТЦК переходят к Минобороны: в Раде ответили, когда может начаться реформа

Будущие изменения в работе ТЦК и СП касаются только военного командования. Поэтому пока говорить о масштабной реформе центров комплектования в Украине не стоит.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова народного депутата, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире Radio NV.

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Что изменится после анонсированной реформы ТЦК и СП

После улучшения показателей мобилизации в Украине министр обороны Рустем Умеров анонсировал следующий шаг – реформирования территориальных центров комплектования по-новому. Дальнейшие планы не разглашаются, но в первую очередь ТЦК и СП передадут в подчинение Министерству обороны. Сейчас территориальными центрами командуют Сухопутные войска ВСУ.

Как отметил Федор Вениславский, к слову "реформа" в этом контексте нужно относиться с осторожностью. Объявленная смена командования пока не предусматривает серьезных нововведений в работе ТЦК и СП.

Это подчинение ТЦК и СП, военкоматов, грубо говоря, к Минобороны, а не к Сухопутным войскам – абсолютно правильно. Ну, но говорить о комплексной реформе... Я еще раз подчеркнул, я бы до конца войны точно не стал. Это должна быть достаточно взвешенная деятельность,

– сказал народный депутат.

Сколько времени понадобится, чтобы передать ТЦК в Минобороны

Федор Вениславский добавил, что смена военного руководства ТЦК и СП не должна занять много времени. Он считает, что это внедрение этого решения уже готовится, а потому в первом квартале следующего года "есть все шансы", что ТЦК перейдет к Министерству обороны Украины.

Отметим, по мнению ветерана войны Олега Симороза, ТЦК и СП надо реформировать более масштабно. Он заявил о необходимости перехода на систему рекрутинга по образцу стран НАТО, чтобы обеспечить эффективный подбор персонала в войска.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в течение года уменьшилось количество принудительной доставки людей в ТЦК (так называемой "бусификации"). Хотя все еще фиксируются случаи, когда сотрудники центров комплектования нарушают законные права граждан.