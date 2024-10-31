Про це в розмові з 24 Каналом поділився ветеран, правозахисник, військовий Олег Симороз, пояснивши, що серед тих, кого мобілізують, є люди з проблемами зі здоров'ям та невмотивовані.

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Серед військовозобов'язаних є вкрай демотивовані

Військовий звернув увагу на те, що існують проблеми щодо того, куди розподіляють мобілізованих.

"Відправляють такі кадри, що постає запитання, чи хоч розуміють, кого треба набирати в ЗСУ, на які посади? У нас так "класно" це виходить, що сидить здоровий молодий хлопець – кухар-діловод, а в ДШВ відправляють 55-річного діда, у якого є всі болячки, які тільки існують", – наголосив Симороз.

Військовий зауважив, що його побратимам потрібна підтримка і їхні підрозділи мають бути укомплектовані, як мінімум, щоб мати шанс на те, аби вийти з бою живими.

Зараз є проблема з укомплектуванням, головне – якісним, адже ми отримуємо дуже демотивованих людей: особовий склад, поповнення, резерви. Вони погано навчені. Ця демотивація впливає на те, як вони були призвані на військову службу під час мобілізації,

– зауважив Симороз.

Мобілізація не для всіх?

Зі слів військового, він добровольцем пішов на фронт у 24 роки, а у 25 отримав поранення. Однак розуміє причини, чому деякі чоловіки не хочуть долучитися до українського війська. Адже, з його слів, ненормально, коли на високому рівні існує корупція й те, що мобілізація відбувається несправедливим чином.

Вся країна знає, що є ті групи населення, які не служать, у яких все чудово, які живуть життя, яких "відмазують". Їхні батьки мажорні та чиновники. А є ті, хто служать. Армію та службу за мобілізацією потихеньку перетворюють на "дурень, що не вистачило грошей?". Попри те, що ми країну втримали за ці 10 років,

– зауважив Симороз.

Слід переходити на систему рекрутингу

Військовий зазначив, що цифровізація, зокрема впровадження застосунку "Резерв+", не є панацеєю в боротьбі з корупцією. Цифровізація, за словами Симороза – це про зручність, про зменшення бюрократії.

Він звернув увагу, що Європа набагато більше бюрократизована і нецифровізована, якщо порівняти з Україною, однак там корупція на меншому рівні.

"Основна проблема, що ми займаємося цифровізацією, а не боремося з корупцією. ТЦК потрібно реформувати; треба переходити на систему рекрутингу, як працюють країни НАТО; займатися підбором персоналу; залучати солдата одразу в підрозділ, в якому він буде служити; проводити співбесіди на наявність ділових якостей, навичок, освіти, щодо стану здоров'я, щоб розуміти, яка посада буде найкращою для війська і для нього", – зазначив Симороз.

Це все, на думку ветерана, можна зробити в системі центрів надання військових/адміністративних послуг і це має проводитись публічно. З його слів, варто дозволити людям це все фіксувати й таким чином повертати довіру в суспільство, залучивши до процесу бойові бригади.

Зараз те, як це відбувається, з "совковими" полковниками із системи військкомату, побудувати мобілізаційний процес чи щось змінити неможливо. Я ж проходив, я бачив, як виглядає наш військкомат. Незалежно, тебе мобілізовують чи у тебе загинув чоловік, чи ти поранення отримав. Це ті люди, які не мають сидіти на таких посадах,

– вважає Симороз.

Ці посади, з його слів, повинні обіймати інші особи, які є учасниками бойових дій, отримали поранення, які "кров'ю довели свою вірність присязі".