У ніч проти 13 вересня застосунок Резерв+ буде тимчасово недоступний. Користувачам радять заздалегідь зберегти PDF-версію військово-облікового документа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Чому та коли буде недоступний Резерв+?

Застосунок Резерв+ тимчасово не працюватиме в ніч проти 13 вересня. З 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" проведуть планові технічні роботи.

У цей час у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ,

– попередили в Міноборони.

До того ж у відомстві радять заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа для того, щоб мати його під рукою. Для цього на головному екрані Резерв+ потрібно натиснути три крапки та обрати функцію "Завантажити PDF".

Застосунок Резерв+: останні новини