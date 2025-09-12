Застосунок Резерв+ тимчасово не працюватиме: коли і як довго
- Застосунок Резерв+ буде недоступний з 00:00 до 06:00 13 вересня через планові технічні роботи.
- Користувачам рекомендують заздалегідь зберегти PDF-версію документа.
У ніч проти 13 вересня застосунок Резерв+ буде тимчасово недоступний. Користувачам радять заздалегідь зберегти PDF-версію військово-облікового документа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
Чому та коли буде недоступний Резерв+?
Застосунок Резерв+ тимчасово не працюватиме в ніч проти 13 вересня. З 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" проведуть планові технічні роботи.
У цей час у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ,
– попередили в Міноборони.
До того ж у відомстві радять заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа для того, щоб мати його під рукою. Для цього на головному екрані Резерв+ потрібно натиснути три крапки та обрати функцію "Завантажити PDF".
Застосунок Резерв+: останні новини
Оплата штрафу закриває лише конкретне порушення, але не звільняє від подальшого обов'язку дотримуватися правил військового обліку. У разі систематичного ігнорування повісток можлива кримінальна відповідальність та додаткові правові наслідки.
У застосунку Резерв+ з'явилася функція оплати штрафів за дев'ятьма видами порушень військового обліку. Зокрема за неявку до ТЦК, а також за не постановку на облік.
Зняти статус "у розшуку" можливо через процесуальні порушення, зокрема несвоєчасне вручення повістки або відсутність підтвердження її отримання.