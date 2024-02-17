"Шестизначна кількість": завод Rheinmetall буде виробляти снаряди в Україні
Джерело:DW
Під час Мюнхенської конференції 17 лютого було підписано угоду між німецьким концерном Rheinmetall і Україною. 24 Канал розкаже, що вона передбачає.
Мюнхенська безпекова конференція принесла багато гарних новин для нашої держави. Наприклад, у заяві "Великої сімки" ідеться, що G7 утримає російські активи, доки Москва не компенсує Києву завдані нею збитки.
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Детально про виробництво боєприпасів в Україні від Rheinmetall
Німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з українською компанією-партнером відкриють в Україні нові потужності для виробництва боєприпасів. Нове виробництво дозволить виготовляти шестизначну кількість снарядів 155-міліметрового калібру щороку. Rheinmetall матиме 51 відсоток акцій нової компанії, а решта 49 відсотків належатимуть українському партнеру,
– мовиться в матеріалі.
У Rheinmetall говорять, що таким чином підтримують Україну, адже попит на боєприпаси є величезним.
"Це спільне підприємство зробить життєво важливий внесок у здатність країни захищати себе – а отже, і в безпеку всієї Європи", – пояснили там.
Що відомо про калібр 155 міліметрів та снарядний голод
Боєприпаси калібру 155 міліметрів – це стандарт НАТО. Україна ж успадкувала від СРСР калібр 152 міліметри. Першою вітчизняною 155-міліметровою САУ стала "Богдана", яка чудово зарекомендувала себе на фронті. Серед відомих західних артилерійських установок, які є на озброєнні ЗСУ, – американські M777, французькі CAESAR, польські KRAB, німецькі PzH, словацькі Zuzana. Наразі снаряди калібру 155 міліметрів у дефіциті.
Співпраця Rheinmetall та України триває
- Концерн відкриває нові заводи в Німеччині, останній з'явився у Нижній Саксонії. Компанія постійно нарощує виробничі потужності та стрімко розвивається на тлі війни Росії проти України. Новий німецький завод випускатиме у тому числі і снаряди для ЗСУ.
- Наприкінці жовтня Rheinmetall та "Укроборонпром" утворили спільне підприємство. Там будуть обслуговувати та ремонтувати техніку, яку партнери надали Україні, а ще локалізуватимуть виробництво провідних зразків техніки Rheinmetall.
- Повідомлялося, що Rheinmetall планує побудувати свої перші танки в Україні вже у 2024 році. У планах – випуск колісної броньованої транспортної машини (БТР) Fuchs та бойової машини піхоти (БМП) Lynx.