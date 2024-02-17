"Шестизначное количество": завод Rheinmetall будет производить снаряды в Украине
Источник:DW
Во время Мюнхенской конференции 17 февраля было подписано соглашение между немецким концерном Rheinmetall и Украиной. 24 Канал расскажет, что оно предусматривает.
Мюнхенская конференция по безопасности принесла много хороших новостей для нашего государства. Например, в заявлении "Большой семерки" говорится, что G7 удержит российские активы, пока Москва не компенсирует Киеву нанесенный ею ущерб.
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Подробно о производстве боеприпасов в Украине от Rheinmetall
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с украинской компанией-партнером откроют в Украине новые мощности для производства боеприпасов. Новое производство позволит изготавливать шестизначное количество снарядов 155-миллиметрового калибра ежегодно. Rheinmetall будет иметь 51 процент акций новой компании, а остальные 49 процентов будут принадлежать украинскому партнеру,
– говорится в материале.
В Rheinmetall говорят, что таким образом поддерживают Украину, ведь спрос на боеприпасы огромный.
"Это совместное предприятие сделает жизненно важный вклад в способность страны защищать себя – а следовательно, и в безопасность всей Европы", – объяснили там.
Что известно о калибре 155 миллиметров и снарядном голоде
Боеприпасы калибра 155 миллиметров – это стандарт НАТО. Украина унаследовала от СССР калибр 152 миллиметра. Первой отечественной 155-миллиметровой САУ стала "Богдана", которая прекрасно зарекомендовала себя на фронте. Среди известных западных артиллерийских установок, которые есть на вооружении ВСУ, – американские M777, французские CAESAR, польские KRAB, немецкие PzH, словацкие Zuzana. Сейчас снаряды калибра 155 миллиметров в дефиците.
Сотрудничество Rheinmetall и Украины продолжается
- Концерн открывает новые заводы в Германии, один из них появился в Нижней Саксонии. Компания постоянно наращивает производственные мощности и стремительно развивается на фоне войны России против Украины. Новый немецкий завод будет выпускать, в том числе и снаряды для ВСУ.
- В конце октября Rheinmetall и "Укроборонпром" образовали совместное предприятие. Там будут обслуживать и ремонтировать технику, которую партнеры предоставили Украине, а еще локализовать производство ведущих образцов техники Rheinmetall.
- Сообщалось, что Rheinmetall планирует построить свои первые танки в Украине уже в 2024 году. В планах – выпуск колесной бронированной транспортной машины (БТР) Fuchs и боевой машины пехоты (БМП) Lynx.