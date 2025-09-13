У Рівному пролунав вибух: в регіоні загроза ударів БпЛА
- На Рівненщині 13 вересня було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів дронами "Шахед".
- Місцеві мешканці чули вибух, однак інформації про наслідки атаки наразі немає.
Вдень 13 вересня росіяни продовжують атакувати Україну "Шахедами". Так, у Рівному почули звук вибуху.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Яка причина вибуху в Рівному?
Вдень 13 вересня о 15:10 на Рівненщині оголосили повітряну тривогу. У низці регіонів України небезпека триває через загрозу ударів ворожими дронами типу "Шахед".
Вже о 15:41 стало відомо, що місцеві мешканці чули вибух.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ писали про рух безпілотників у області.
Ворожий БпЛА на півночі Рівненщини курсом на захід,
– повідомили в ПС.
Про наслідки ворожої атаки на місто чи роботи ППО наразі інформації немає. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто перебувати в укритті до відбою загрози.
Нещодавні атаки на Україну: які наслідки?
У ніч проти 13 вересня Росія випустила балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23 та 164 дрони. Українська ППО знищила 137 цілей, проте 9 об'єктів усе ж зазнали влучань.
Вранці 13 вересня росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії та РСЗВ "Смерч". Загинуло 3 людини, щонайменше 7 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та медичний заклад.
Балістичні ракети росіян 12 вересня влучили у Битицький старостат Сумської громади. Загинуло 3 людини, постраждали 5 осіб, зруйновано кілька будинків.