Яка причина вибуху в Рівному?

Вдень 13 вересня о 15:10 на Рівненщині оголосили повітряну тривогу. У низці регіонів України небезпека триває через загрозу ударів ворожими дронами типу "Шахед".

Вже о 15:41 стало відомо, що місцеві мешканці міста чули вибух.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ писали про рух безпілотників у області.

Ворожий БпЛА на півночі Рівненщини курсом на захід,

– повідомили в ПС.

Про наслідки ворожої атаки на місто чи роботи ППО наразі інформації немає. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто перебувати в укритті до відбою загрози.

