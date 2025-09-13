Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Какая причина взрыва в Киеве?
Днем 13 сентября в 15:10 в Ровенской области объявили воздушную тревогу. В ряде регионов Украины опасность продолжается из-за угрозы ударов вражескими дронами типа "Шахед".
Уже в 15:41 стало известно, что местные жители города слышали взрыв.
Перед этим Воздушные силы ВСУ писали о движении беспилотников возле области.
Вражеский БпЛА на севере Ровенской области курсом на запад,
– сообщили в ПС.
О последствиях вражеской атаки на город или работы ПВО пока нет информации. В случае объявления тревоги в вашем регионе следует находиться в укрытии до отбоя угрозы.
Недавние атаки на Украину: каковы последствия?
В ночь на 13 сентября Россия выпустила баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23 и 164 дрона. Украинская ПВО уничтожила 137 целей, однако 9 объектов все же подверглись попаданиям.
Утром 13 сентября россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области из ствольной артиллерии и РСЗО "Смерч". Погибли 3 человека, по меньшей мере 7 получили ранения. Повреждены жилые дома и медицинское учреждение.
Баллистические ракеты россиян 12 сентября попали в Битицкий старостат Сумской общины. Погибли 3 человека, пострадали 5 человек, разрушены несколько домов.