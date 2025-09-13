Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Какая причина взрыва в Киеве?

Днем 13 сентября в 15:10 в Ровенской области объявили воздушную тревогу. В ряде регионов Украины опасность продолжается из-за угрозы ударов вражескими дронами типа "Шахед".

Уже в 15:41 стало известно, что местные жители города слышали взрыв.

Перед этим Воздушные силы ВСУ писали о движении беспилотников возле области.

Вражеский БпЛА на севере Ровенской области курсом на запад,

– сообщили в ПС.

О последствиях вражеской атаки на город или работы ПВО пока нет информации. В случае объявления тревоги в вашем регионе следует находиться в укрытии до отбоя угрозы.

