Дипломати 3 дружніх держав заспівали "Щедрика" у метро Києва
Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії в оригінальний спосіб привітали українців із Різдвом та висловили їм свою підтримку. Голоси іноземних дипломатів злилися у всесвітньо відомій щедрівці.
Дипломати Німеччини, Франції та Великої Британії разом з українськими митцями заспівали "Щедрика" прямо в київському метро. Відео з різдвяним привітанням оприлюднило посольство Німеччини, передає 24 Канал.
Як іноземні дипломати привітали українців з Різдвом?
У підписі до відео працівники посольств побажали благословенного Різдва і справедливого миру та подякували українським митцям і Київському метрополітену за участь у проєкті.
Як дипломати з Німеччини, Британії та Франції співали "Щедрика": дивіться відео
- Нагадаємо, що "Щедрик" – це українська народна щедрівка з дуже давнім, ще дохристиянським походженням. Світову популярність "Щедрик" здобув завдяки хоровій обробці Миколи Леонтовича, створеній у 1916 році. Вперше щедрівку виконали 25 грудня того ж року в Києві. Згодом під час закордонних гастролей Української республіканської капели пісня стала відомою у світі. В англомовних країнах вона відома як Carol of the Bells, хоча має інший текст. Сьогодні "Щедрик" вважають музичним символом України та однією з найвідоміших мелодій різдвяного періоду у світі.
- Митрополит Київський Епіфаній привітав українців з Різдвом і подякував воїнам, що захищають Україну. Він висловив надію на перемогу добра над злом, підкреслюючи, що Бог неодмінно переможе.
- Володимир Зеленський теж привітав українців з Різдвом, підкресливши єдність народу навіть під час війни. Президент засудив обстріли напередодні свята та висловив надію на мирне життя для всіх українців.