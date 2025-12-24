Дипломати 3 дружніх держав заспівали "Щедрика" у метро Києва

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії в оригінальний спосіб привітали українців із Різдвом та висловили їм свою підтримку. Голоси іноземних дипломатів злилися у всесвітньо відомій щедрівці.

Дипломати Німеччини, Франції та Великої Британії разом з українськими митцями заспівали "Щедрика" прямо в київському метро. Відео з різдвяним привітанням оприлюднило посольство Німеччини, передає 24 Канал.

Як іноземні дипломати привітали українців з Різдвом?

У підписі до відео працівники посольств побажали благословенного Різдва і справедливого миру та подякували українським митцям і Київському метрополітену за участь у проєкті.

Як дипломати з Німеччини, Британії та Франції співали "Щедрика": дивіться відео