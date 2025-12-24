У мережі поширюють фото київських доріг із величезними заторами, передає 24 Канал.

Яка ситуація у Києві напередодні Різдва?

Також люди скаржаться на високі ціни за послуги таксі. Щоб переправитися з правого берега на лівий вимагають до 1500 гривень. Крім того, машину викликати не завжди вдається.

Такий вигляд мають дороги у Києві у Святвечір / Фото з соцмережі

Так, станом на 20:00 щоб доїхати зі станції метро "Політехнічна" до метро "Позняки" треба буде викласти від 500 до 800 гривень. Щоб потрапити з Крюківщини у район ДВРЗ доведеться заплатити тисячу гривень.

Такі розцінки були у Києві станом на 18:00 / Фото з соцмережі

Окрім того, що сьогодні багато киян прямують святкувати Різдво до своїх близьких, рух столицею ускладнений і через ДТП.

Так, о шостій вечора "Київпастранс" повідомляв про затримку руху тролейбусів № 11, 12, 43 по проспекту Голосіївський в напрямку станції метро "Либідська", а також тролейбусів № 37, 37А по вулиці Драйзера в напрямку вулиці Милославська з причини ДТП сторонніх автомобілів.

О 19:19 стало відомо, що через ДТП затримується рух тролейбуса № 43 по Одеському шляхопроводу.

