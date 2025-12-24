Дипломати Німеччини, Франції та Великої Британії разом з українськими митцями заспівали "Щедрика" прямо в київському метро. Відео з різдвяним привітанням оприлюднило посольство Німеччини, передає 24 Канал.

Дивіться також У Святвечір у Києві – величезні затори на дорогах, ціни на таксі зросли до "небес"

Як іноземні дипломати привітали українців з Різдвом?

У підписі до відео працівники посольств побажали благословенного Різдва і справедливого миру та подякували українським митцям і Київському метрополітену за участь у проєкті.

Як дипломати з Німеччини, Британії та Франції співали "Щедрика": дивіться відео

Голоси Посольств , та злились у «Щедрику» на знак солідарності з . Благословенного Різдва і справедливого миру!



The voices of the Embassies of , , and intertwined into “Shchedryk” as a sign of solidarity with . Blessed Christmas and a just peace! pic.twitter.com/MxK7Zov43h — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 24, 2025